Kundbypigens lærer fortryder: Jeg skulle have talt med hende om islam og ekstremisme Voksne skal ikke være bange for at tale med de unge om de emner, der optager dem. De skal hjælpe dem med at finde svar og få digital dannelse, mener lærer Christian Koed.

Christian Koed var lærer og mentor for den 15-årige pige, der senere blev kendt som Kundbypigen og idømt 8 års fængsel for forsøg på terror. Han oplevede på tæt hold, hvordan pigen – blandt andet via nettet – blev suget ind i en religion og blev mere og mere verdensfjern.

Christian Koed deltager i det nye onlinemagasin Nettes Vildveje, som er blevet til i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Han mener, at magasinet kan være et godt redskab til lærere.

»Det er supergodt undervisningsmateriale til at gøre de unge digitalt dannede. De skal eksempelvis forstå, at når de søger på nettet, så er der nogle algoritmer, der bestemmer, hvad de får frem. De skal lære at bevare deres vilje til selv at selektere og ikke lade andre styre«, siger han.

Greb det forkert an

På kort tid blev den 15-årige pige radikaliseret, og undervejs betroede hun sig til Christian Koed om det, der foregik i hendes nye verden. Til at begynde med tænkte han, at det blot var en fase som så mange andre i et teenageliv.

Derfor valgte han at lade hende være og ikke presse så meget på.

»Det fortryder jeg nu. Jeg greb det forkert an. Jeg snakkede for lidt med hende. Jeg skulle i stedet have talt med om islam og ekstremisme. Jeg skulle have fået hende til at snakke med en fornuftig imam, der kunne fortælle hende ordentligt om islam«.

Besat af nyt verdensbillede

Et af formålene med Nettets Vildveje er netop at klæde voksne på til at kunne svare på de spørgsmål, som børn og unge har, og vejlede dem, så de ikke søger informationer de forkerte steder på nettet. Christian Koed føler, han har et del af ansvaret for, hvorfor det gik så galt i Kundby

»Jeg er en del af skylden for, at det gik galt. Jeg skulle have reageret anderledes, hurtigere og tydeligere«, siger han. Men han ved godt, at det nok var begrænset, hvad han kunne have gjort. Hun var blevet besat af sit nye verdensbillede, og det var der ikke noget, der kunne rykke ved.

Nettets Vildveje skal være en forebyggende indsats. Men når Christian Koed kigger tilbage, manglede han materiale, der som Nettets Vildveje kunne hjælpe ham til at forstå de påvirkninger, den unge pige var udsat for.

Derfor vil han fremover bruge magasinet i sin undervisning, så andre elever ikke havner i samme triste situation.

»Jeg vil bruge det til at få de unge til at forholde sig kritiske. Når jeg bruger online materiale, så taler jeg det digitale sprog med de unge i deres digitale verden«, siger Christian Koed.

Han mener, vi generelt er for dårlige til at tale det digitale sprog med de unge:

»Vi skal ikke være bange for at spørge ind til, hvad de laver på nettet, og hvordan de har det. Vi behøver ikke forstå det, men vi skal lytte«.