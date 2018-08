Røde ører: Borgmester beskyldes for vildledning efter at have fyret 200 »fantasimilllioner« af på velfærd

Reformen der blev droppet

Et udvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet var sidste år nedsat til at finde en ny model for udligning mellem statskassen og landets rige og mindre rige kommuner.

En af knasterne var beskæftigelsestilskuddet, som kommuner får til at finansiere indsatsen for forsikrede ledige. Aarhus Kommune mener, at den uretmæssigt taber et trecifret millionbeløb på det.

Og der var da også lagt op til at ændre på det tilskud. Men udligningsreformen blev aldrig gennemført på grund af politisk uenighed i Folketinget.





