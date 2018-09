Anden halvleg: Karbadet er mandens sidste bastion Jeg oplever en snigende modstand mod en af livets få sande glæder. Hermed et forsvarsskrift for karbadet, vores sidste bastion.

Simple glæder er sammensatte personligheders sidste tilflugtssted.

Sådan cirka sagde Oscar Wilde, og jeg må sukkende og veltilfreds give ham ret, når jeg glider ned i karbadet derhjemme, mens huden langsomt overgiver sig til vandet, der skal være varmt uden at skolde, men aldrig så koldt, at der skal fyldes efter med varmt vand. Sker det, kan man lige så godt lukke alt vandet ud og starte forfra.

I

nden jeg kommer så langt, er der gået en række minutiøse forberedelser. Avisen er lagt frem. Ipaden står på en skammel, så jeg kan se et afsnit eller to fra Netflix. Mobilen er indenfor rækkevidde, så jeg kan holde kontor undervejs. Håndklæde, tandbørste, tandtråd, skraber, elektrisk næsehårsklipper, tre-i-ener, vatpinde. Alt er linet op, som var jeg en hjernekirurg, der skal i gang med en kompliceret operation.

»God tur, skat«, skriver jeg betænksomt på SMS til min kone, der er taget med kajakklubben til Esrum Sø for at ro 20 kilometer. Den slags støtter jeg 100 procent. Ikke mindst fordi så er der fred på badeværelset så længe.

For et rigtigt bad kræver ro.

Ensomhed gør stærk

Det nytter ikke at lege bedsteveninder på toilet. Et karbad er ikke en rundbordssamtale, hvor alle mulige kan komme og snakke på kryds og tværs og sætte sig på kanten af fajancen og udbrede sig. Den eneste lyd – udover en beroligende summen fra næsehårsklipperen – skal være dovne dønninger, når vandet skvulper op og ned af de kanterne på vores gullige badekar fra 80’erne.

Og her kommer vi så til det første angreb på mit refugium. Dele af husstanden mener, at vores badekar simpelthen er for grimt. Og at det er på tide at droppe kar, offwhite keramikkakler på væggen og det brune linoleum med træmønstret, som dækker gulvet. Og at vi i stedet skal have kønsløse hvide fliser og et brusebad med et kæmpe brusehoved og glasdøre.

Jeg har forsøgt at forsvare mit kar med et »jamen, det er jo et stort projekt, skat«.

Men knap har jeg afværget angrebet på æstetikken, før næste bølge sætter ind. Klimabevidsthed. De mange liter varmt vand. Som jo egentlig er rent drikkevand.

Klimasvinet

Det er åbenbart en forbrydelse mod menneskeheden, at jeg ligger og bløpper stilfærdigt. Men her siger jeg, lad den der er ren kaste den første sten.

Jeg afstår gerne fra en årlig flyrejse, skipper en bøf om ugen eller undlader at købe noget ligegyldigt på nettet, hvis bare jeg som mand kan få min ration af vand.

Skal vi være helt firkantede, så koster det jo også på CO2-kontoen, når man i tre privatbiler kører til Esrum med kajakker på traileren. Ikke at jeg nogensinde ville være så tarvelig at bringe det på banen, jeg nævner det blot.

Uanset hvor grimt der er på vores badeværelse, og uanset hvor frastødende min familie finder det, jeg foretager mig i mit private svar på Gangesfloden, så er det mit.

Jeg ligger og bliver for en kort stund vægtløs og slipper jordforbindelsen. Dele af min krop stikker op som klippetoppe i en skærgård. Jeg har det som Jonas i hvalens bug, som et foster i egen sovs.

Hvis vi nogensinde skal have et nyt badeværelse, så kræver jeg kar. Eventuelt opvarmet med solceller på taget. Og hvis der skal være så meget brok over miljøet, så lover jeg fremover at drikke vandet bagefter.