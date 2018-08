Gadesælgere har klaget over lovbrud, trusler og vold i et år Erhvervsdrivende føler, at deres gentagne advarsler om kriminelle forhold er blevet overhørt.

Gennem 14 måneder har gadesælgere kontinuerligt klaget over brud på kommunens regler for gadesalg samt påståede tilfælde af chikane, trusler og vold til politiet og Københavns Kommune.

Det viser korrespondancer mellem sælgere og myndighederne, som Politiken har fået fremsendt.

»Jeg håber, at I vil tage et ansvar, da jeg er ved at blive desperat og blot ønsker en god arbejdsplads uden trusler, og hvor mit personale ikke er bange for at komme på arbejde«, lyder det eksempelvis i en mail fra en erhvervsdrivende 6. juni 2017.

Pågældende er truende og skubber til anmelderen Københavns Politis registrering, sommeren 2017

I Politiken for tre uger siden fortalte flere gadesælgere om oplevelser med vold, hærværk og trusler med våben i en tilspidset kamp om de lukrative salgssteder nær nogle af byens legepladser.

Af frygt for repressalier vil sælgerne ikke stå frem med navn, men de fortalte, at markedet har udviklet sig til »det vilde vesten« og angiveligt involverer bandekriminelle.

Men den karakteristik kunne Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), ikke genkende:

»Min forvaltning oplyser, at den ikke umiddelbart kan genkende dette billede. Men vi tager selvfølgelig altid forlydender om kriminalitet og ikke mindst bandekriminalitet dybt alvorligt, og derfor vil jeg bede min forvaltning videregive disse forlydender til politiet«.

Københavns Politi oplyste senere til Politiken, at man ikke kunne finde anmeldelser eller anden viden om den udvikling, som gadesælgerne berettede om.

Men mailkorrespondancerne til og fra myndighederne viser, at gadesælgerne gik til politiet, der registrerede de oplevede hændelser.

Dokumentationen fra Københavns Politi blev også fremsendt til kommunen: »1. maj 2017 rykkede en ny gadesælger ind på stedet.

Pågældende er truende og skubber til anmelderen, ligesom han truer anmelderens personale, således at den ene har sagt op«.

21. juni 2017 svarede kommunens embedsmand, at han nu søgte at få fat i politiet, »som jeg kan videreformidle den del af jeres bekymringer, der vedrører tilstedeværelse af ulovlige forhold, trusler osv. I første omgang vil indsatsen være en øget tilstedeværelse, og at vi giver politiet notits om situationen«.

Efterlyser tilsyn

Ansvarsfordelingen mellem kommunen og politiet er den, at kommunen udsteder tilladelser til gadesalg og fører tilsyn, ligesom kommunen i tilfælde af dokumenterede overtrædelser kan tilbagekalde udstedte tilladelser.

Kun politiet har magtbeføjelse til at give bøder i tilfælde af overtrædelser af kommunens regler, og kun politiet må skride ind over for trusler, vold og andre brud på straffeloven.

4. juli 2017 skrev den erhvervsdrivende igen til forvaltningen:

»Jeg så frem til et besøg fra jer i sidste weekend, dog så jeg ikke noget til jer. Om søndagen kom der igen trusler og lettere voldelig adfærd ved, at jeg er blevet skubbet og hevet i af to gadesælgere (…) Det er det sidste, der er sket, og dermed er situationen eskaleret, som jeg hele tiden har forsøgt at gøre jer opmærksom på«.

Også andre gadesælgere gør hen over sommeren og efteråret 2017 myndighederne opmærksom på, at der forekommer trusler og vold, og at kommunens regler om gadesalg bliver overtrådt.

10. august lyder det i et svar fra en ansat i forvaltningen: »... jeg er ikke videre forhåbningsfuld i forhold til at få løst problematikken og den dårlige stemning fuldstændigt. Meget af problematikken omhandler splid mellem de forskellige gadesælgere og er i princippet ikke noget, jeg burde bruge min arbejdstid på«.

I efteråret 2017 kom der en politianmeldelse fra en gadehandler om en konkret voldsepisode, der angiveligt skulle være begået af en konkurrent.

Et halvt år senere frafaldt Københavns Politi dog den følgende sigtelse for vold på grund af manglende vidner.