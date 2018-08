På mandag begynder arbejdet: Her er hovedstadens 28 kilometer letbane og de 29 stationer På mandag tages de første spadestik til letbanen i København. Folkene bag varsler, at det vil betyde trafikale udfordringer, især på Ring 3.

Først var det Aarhus, der fik letbane og kransekageskandale, om få år står banen klar i Odense, og nu er turen kommet til København.

Arbejdet med at få bygget letbanen fra Ishøj til Lyngby begynder på mandag, hvor de første spadestik bliver taget i blandt andet Glostrup og Brøndby.

Om letbanen Ruten går fra DTU i Lyngby i nord langs Ring 3 vest om København til Ishøj i syd.

Den bliver 28 kilometer lang og får 29 stationer. Prisen er cirka 6,2 milliarder kroner.

Letbanens forventede passagertal er 13-14 millioner om året.

Den forventede åbning er sat til 2025.

Åbningen er blevet rykket, efter at flere ekspropriationsdage måtte aflyses i første halvdel af 2018.

Letbanen får afgang cirka hvert femte minut i myldretiden og hvert tiende minut aften og weekend.

Den bygges i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 11 ejerkommuner: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje Taastrup og Ishøj.

Staten betaler 40 procent, Region Hovedstaden 26 procent og kommunerne 34 procent af anlægsudgifterne.

De 11 kommuner og Region Hovedstaden står for alle udgifter til drift og vedligeholdelse af letbanen. Kilder: Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune Vis mere

Idéen med banen er, at den skal lette trafikken rundt om det centrale København. Men før byggeriet er færdigt vil det have konsekvenser for trafikken, varsler folkene bag letbanen.

»Vi glæder os til at tage fat på byggeriet af Hovedstadens Letbane, som vil løfte infrastrukturen og udvikle områderne langs letbanen. Men inden vi kan få glæde af letbanen, skal den bygges, og vi ved, at det kan medføre gener for borgerne«, siger projektdirektør Patrik Magnusson fra Hovedstadens Letbane til deres hjemmeside.

Fakta Det første stykke arbejde på Letbanen I efteråret 2018 vil arbejdet starte på: Rydning af området ved det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup

Sti-bro over Ringstedbanen i Brøndby

Fodgængertunnel ved Buddinge St.

Omlægning af forsyningsledninger langs hele linjeføringen Kilde: Dinletbane.dk Vis mere

For at lette på de trafikale problemer er der derfor etableret et samarbejde med Vejdirektoratet.

»Der er ingen tvivl om, at anlæggelsen af den nye letbane kommer til at berøre rigtig mange trafikanter i hovedstadsområdet i de kommende år. Via denne aftale kan vi informere om det, der forventes at påvirke trafiksituationen på og omkring Ring 3, og vi ser frem til samarbejdet om at levere god trafikinformation, mens letbanebyggeriet står på«, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet til Dinletbane.dk.

Forventningen er, at de første tog vil køre på ruten fra Ishøj til Lyngby fra 2025.