Beboer i Mjølnerparken blev afpresset af bandemedlem

Et medlem af banden Brothas er fundet skyldig i hjemmerøveri og afpresning i Mjølnerparken i København.

Offeret skulle betale 5000 kroner om ugen for at få lov til at blive boende i bebyggelsen, lød kravet.

Den tiltalte er idømt fængsel i fem år og seks måneder, ligesom han, der er irakisk statsborger, udvises af Danmark, oplyser en anklager ved Københavns Politi.

Dommen over den 36-årige mand er afsagt af Københavns Byret torsdag. Han har nægtet sig skyldig og har anket til landsretten.

Manden har boet i Danmark i 17 år og har to børn her.

