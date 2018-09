Uden filter: Bitterhedslisten er lang. Arbejd dig ud af mismodet!

I dag har jeg endnu ikke fået læst anmeldelserne af Bille Augusts film ’Lykke-Per’, bortset fra Lone Nikolajsens i Information.

Hun har gennemlæst Henrik Pontoppidans roman og finder, at filmen fladmaser Pontoppidan og forvandler plottet fra kulturhistorie til kærlighedshistorie. De tidstypiske betragtninger over fremskridtstro og store planer om teknologisk udvikling af det tabte Jylland. Fejltagelser, bristede forventninger, illusioner og nederlag frem til slutningens resignation er klædt i en personlig kærlighedshistorie. I kærligheden svigter man og bliver selv svigtet.

Bille August har i forskellige fjernsynsinterviews været inde på det samme: En voksende narcissisme og selvkærlighed synes at præge det moderne menneske – men selfie-kulturen har sin pris. Man antager, at Lykke-Per betaler den – som ensom vejassistent i Thy, langt fra sin ungdoms hede visioner.

Så er der Mikkel Bruun Zangenbergs kronik i Politiken torsdag, hvor han diskuterer tab og vinding – med udgangspunkt i Samuel Beckett. Interessant kronik. Han konkluderer, at han (ingen) er ’lykkens pamfilius’ – man skal vedkende sig fejlene som et livsvilkår, idet kun Gud er ufejlbarlig. Nu ved jeg godt, at Zangenberg har udgivet en bog om Beckett og kender ham nøje, men mange andre forfattere kunne inddrages – faktisk de fleste. Henrik Ibsen skrev jo f.eks., at »tabets alt din vinding skabte, evigt ejes kun det tabte«; og hele den kristne kultur er bygget på tabet: korsfæstelsen af Jesus – og gevinsten: hans opstandelse.

Nu er tabet i fokus, mærkeligt nok. Det er interessantere for de intellektuelle at tale og filosofere om fejl og tab, det virker også meget genkendeligt. Mange intellektuelle er næsten per definition skeptiske over for politikere og politik generelt, idet vi jo ved, at deres forsikringer om bedre forhold, succeser og økonomisk vækst er tiltag, der basalt er i modstrid med den inderste sandhed om alt – tabet!

Zangenberg har forstand på Beckett, men jeg kan ikke lade være med at komme med en indvending, som er principiel. Han citerer Becketts værk ’Worstward Ho’, hvor der på sidste side står: »Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better«. Og Zangenberg oversætter det: »Altid forsøgt. Altid fejlet ...«.

Det tror jeg ikke: ’Ever tried’ skal oversættes: ’Jeg forsøgte altid’ – og ’ever failed’ skal være: ’jeg fejlede altid’. Det er jo det mærkelige ved Beckett, at hans henvendelser til sig selv, og dermed til alle – i al deres abstraktion og absurditet – er højst personlige. Navnlig på sidste side!

Efter denne lange indledning – håber, De er med endnu! – kommer jeg til en pointe: Jeg tror ikke på tabet og det dårlige humør (evt. resignation) som andet end en masochistisk fornøjelse for de intellektuelle. Erfaringen fortæller mig, at man er meget lykkeligere som lykkelig.

Men der kan jo være dage, hvor listen gøres op i bitterhed:

Du ser dårligt (som jeg). Du halter (som jeg). Du har stive led (som jeg). Du sover dårligt (som jeg). Du dør snart (som jeg). Sommeren er borte (som jeg). De misantropiske dårligdomme breder sig som en smitte gennem kroppen. Du har tid nok til selviagttagelsen. Den projiceres over på omgivelserne: Hvem svigtede? Det må være de andre. Hvorfor kan du ikke være glad – her er fred, kaffen er varm, du er i live, du kan endda se farver, du kan tænke på gode situationer i livet (om end fortid altid er crap), og du kan høre små børn og vistnok også et par solsorte i buskadset. Hvorfor dælen er du i sort humør? Det samme spørger Bille August om og klandrer »tiden« for de navlepillende, klaustrofobiske selvbetragtninger.

Gik det store projekt tabt? Men havde du et stort projekt?

Gamle kvinder på over halvfjerds er færdige med at holde håret i den farve, det engang havde, nu er det slet og ret gråt. Tykke kvinder går klædt i snøresko og sorte vindjakker. Jo tykkere ben, desto kortere nederdele, så man ser det underste af låret, når de bøjer sig. Kvinder, der aldrig burde gå i bukser, går altid i bukser, så at bagdelen udbreder sig. Det var meget pænere, før kvindemoden blev som mændenes.

Der er farverne: Lyserødhårede går i rødt, ellers er alt mørkegråt, blåt og sort. Det er praktisk, men undskyld mig, vi er kun lige begyndt på september.