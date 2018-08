49-årig mand sigtes efter burkalov, fordi han havde skimaske på

Det kan koste en 49-årig mand en bøde, at han i sidste uge gik rundt i Haderslev i bar overkrop og med skimaske på.

Manden er nemlig blevet sigtet for at have overtrådt det maskeringsforbud, der trådte i kraft 1. august.

Et medie fortæller, at vi i kredsen har haft en overtrædelse af niqab-forbuddet. Det drejer sig ikke om en med niqab, men om en 49-årig mand som i sidste uge gik i Haderslev by med skimaske, bar overkrop og en pind. Han fortalte patruljen, at han trænede balance #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 31. august 2018

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter, foranlediget af at et medie har skrevet, at en person skulle være sigtet for at gå med niqab.

»Det drejer sig ikke om en med niqab, men om en 49-årig mand som sidste uge gik i Haderslev by med skimaske, bar overkrop og en pind«, skriver politiet.

»Han fortalte patruljen, at han trænede balance«.

Opdateres

ritzau