Fritidsaktiviteter er det nye børnearbejde: Børns frihed er truet Fodbold to gange om ugen og kamp i weekenden, klaver om fredagen og så lige 33 timer i skolen. Det er godt at ’gå til noget’, men pas på fritiden – den er truet, advarer eksperter.

Børn har ret til fritid. Det er faktisk nedfældet i Børnekonventionen på linje med barnets ret til omsorg, religionsfrihed og sundhed, at barnet har ret til »hvile og fritid«.

Det gippede i mig, da jeg læste det, for vi har netop været ved at beslutte, hvad mine børn skulle ’gå til’ i år.

Min 12-årige datters program så ud til at blive ret omfattende: Eksempelvis synes jeg, at det er en gave at lære at spille et instrument. Det giver mental balance og gode venner. Instrumentalundervisning og sammenspil torsdag klokken 15:20-18.

Barnets far mener, at det er sundt, at børn får pulsen op. Får de allerede fra barnsben gode motionsvaner, holder de ind i voksentilværelsen. Derfor badminton tirsdag og fredag 16-17.

Børnekonventionen Artikel 31 1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv. 2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse. Kilde: Retsinfo, vedtaget 1989, ratificeret af Danmark i 1991 Vis mere

Barnet selv er optaget af sit dramahold. Onsdag aften 18:15-20.

Dertil kommer 33 timer ugentligt i skolen, hvor hun har fri klokken 14-15. Det er ikke lange dage i en 6. klasse i dag, for skolen har komprimeret skoledagen efter skolereformen. I praksis har de sløjfet og forkortet nogle frikvarterer.

Effektiv barndom

Da jeg sad og skrev det hele i kalenderen, slog det mig: Er vi ved at køre LEAN-principper ud på en barndom? Som på Toyota-fabrikkerne, hvor produktionen blev effektiv ved, at alle unyttige arbejdsgange blev fjernet. Hvornår er der tid til at slappe af?

Du er nødt til at udfordre dig selv og komme ud på dybt vand, og det kan godt være, at det bare sker ved et vandhul. Det er meget uvant for mange, og det kan være en angstprovokerende tomhed, fordi vi er så vant til hele tiden af være produktive Ida Wentzel Winther, kultursociolog, DPU Aarhus Universitet

Var jeg i gang med at bryde noget så fundamentalt som min datters konventionsbestemte ret til fritid? Og hvornår har jeg i øvrigt selv haft fritid, som var en pause i alt det planlagte? Hvornår har du?

Og det er ikke mærkeligt, at jeg tænker sådan, for fritiden er truet, mener flere forskere. Vi optimerer, planlægger og tilrettelægger vores knappe tid.

Fritiden er vokset

Paradoksalt nok har vi aldrig haft så meget fritid som i dag, fortæller historiker Ning de Coninck-Smith, som har forsket i barndommen.

»Hvis vi ser på det historisk, har vi aldrig haft så meget tid til os selv og hinanden«.

Arbejdstiden er faldet, forklarer historikeren, og selv om begge forældre i dag er udearbejdede og lægger mange timer på arbejdsmarkedet, så krævede det også mange timer at være landmandskone, ligesom kvinder i arbejderklassen i begyndelsen af forrige århundrede ud over husarbejdet arbejdede med rengøring eller på fabrik.

Børnene går også færre timer i skole end for 50 år siden, hvor børn mange steder også gik i skole om lørdagen. Ning de Coninck-Smiths opgørelser viser, at hvis man ser bort fra nulte klasse, går børn i dag 10 procent mindre i skole end deres bedsteforældre gjorde i 1960’erne. Samtidig har børnene færre huslige pligter, efter familierne er blevet aflastet af vaskemaskiner og støvsugere.

Jeg tænker på min egen hverdag og indvender, at det ikke udpræget mærkes, og Ning de Coninck-Smith forklarer, at hun heller ikke er sikker på, at børnene oplever, at de har meget fri.

»Børnenes liv er tilrettelagt fra morgen til aften. De skal gå fra skole til klub og videre til håndbold. I dag går næsten alle til noget, det er en del af det at være barn. Går man ikke til noget, er man uden for mainstream, og det er noget, man kan opleve, at man skal forklare. Det er også et udtryk for et overskudssamfund og for, at forældrene aldrig har haft så mange penge – samtidig med at kommuner og idrætsforeninger har tilbud til de socialt mest udsatte børn og unge. Børnenes eget råderum blevet mindre«.

Lost i kampen mod kineserne

Billedet af barndommen er dog sammensat, forklarer Ning de Coninck-Smith. Idealet om, at børn skal have lov at være børn, de skal cykle i skole og have lov til at lege, eksisterer samtidig med, at præstation og konkurrence fylder mere.

»Vi lever alle i en præstationskultur, hvor der skal præsteres på arbejdsmarkedet, og hvor der i skolerne er test og klare faglige forventninger. Det påvirker både børn og voksne. Jeg tror også, at forældre er påvirket af snakken om konkurrencestaten. Tanken om, at vores børn er lost i kampen med kineserne, hvis de bare dasker rundt. Det er en diskurs, som siver ned«.

Der er et utal af muligheder, og du kan fylde dit liv ud til mindste millimeter Carsten Obel, professor i børns mentale trivsel kultursociolog Ida Wentzel Winther, DPU - Aarhus Universitet

Derfor synes historikeren ikke, at Børnekonventionens artikel om ret til fritid er forældet.

»Der påhviler også et stort etisk ansvar på idrætsorganisationerne. Det er dem, som står for nutidens børnearbejde. Børnene træner flere gange om ugen og også i weekenden. De får ikke løn, men en medalje. Når børnene bruger så meget tid på en fritidsaktivitet, er det et etisk ansvar at finde ud af, hvordan vi undgår, at det bliver stress og jag«.

Tid til at nyde at være familie

Det ultraplanlagte børneliv, som min datter skal trækkes med det næste år, er ikke kun et dansk fænomen. Det forklarer Danmarks eneste professor i børns mentale sundhed, Carsten Obel. Han sender en spritny artikel fra det amerikanske selskab for børnelæger, som er offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. Her fastslår lægerne, at leg er sundt – det udvikler børn socialt og modvirker stress. Men den frie tid har trange kår i en tid, hvor præstation og test fylder mere i skolen. Samtidig har børn fået mindre fritid, som deres forældre deltager i en slags intern konkurrence med andre forældre om at sammensætte det mest »berigende« program for. Derfor anbefales det i artiklen, at læger får forældrene at lægge blokke med tid til fri leg ind i børnenes program. Leg på recept, som det formuleres.

»Helt så langt er vi nok ikke i Danmark«, siger Carsten Obel i telefonen fra Institut fra Folkesundhed på Aarhus Universitet, hvor han leder forskningsenheden Mindhood.

»Men der er et øget pres på børnene. Begge forældre arbejder og kører et program fra morgen til aften, og så er det smart, at børnene bruger tiden på noget fornuftigt. Vi har et ideal om, at man hele tiden er aktiv«.