Hans Davidsen-Nielsen: Lad dem spise Macron

Sagt i ugen

Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) om det politiske opbrud i rød blok og den øgede mistillid til politikere:

»Vi har ikke tradition for at være ultimative i Danmark, og jeg bryder mig ikke om, at vi laver om på det. Ordentlighed er et kodeord for mig, og det er ikke ordentlig, at man truer«. (Berlingske)





Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet manede til besindighed efter en hed sommer og forskeres advarsler om en klimatisk dominoeffekt:

»Det vil tage flere tusinde år, inden havet kan være steget 10-60 meter. Det er problematisk med en skræmmekampagne, der efterlader mange i apati...« (Jyllands-Posten)





Sociolog og forfatter Aydin Soe om de mange bilbrande, der har ramt Sverige og Danmark denne sommer:

»Bilbrande og andre optøjer i udsatte boligområder er næsten altid antændt af unge vrede mænd – jeg kalder dem modborgere – som føler, at de betaler et ekstra gebyr i indsatsen for at skabe sig et godt liv, fordi de har minoritetsbaggrund«. (Kristeligt Dagblad)





Forfatteren Carsten Jensen om dansk udlændingepolitik i lyset af hans nye bog ’Kældermennesker’:

»Velfærdsstaten har altid omfavnet dem, der bor i landet, uanset deres baggrund. Det princip er vi ved at udhule. Konstant mistænkeliggørelse af et mindretals motiver og hensigter. Konstant overdrives integrationens problemer«. (Weekendavisen)





Frankrigs præsident Emmanuel Macron med smil på læben om forskellen mellem danskere og franskmænds vilje til at acceptere ubehagelig politiske indgreb:

»Dette lutheranske folk, som har gennemlevet forandringer de seneste år, ligner ikke ligefrem galleren, som er modstræbende over for reformer«. (Politiken)





Politisk kommentator Helle Ib om de borgerliges chancer for at bevare regeringsmagten, hvis de bliver uenige om en finanslov renset for borgerlige-liberale forslag:

»Lad det være sagt med det samme: Hvis de fire partier i blå blok ikke kan enes om en finanslovsaftale på baggrund af det udspil, finansminister Kristian Jensen (V) torsdag formiddag præsenterede, kan intet lade sig gøre mellem VLAK og Dansk Folkeparti«.(Børsen)





Finansminister Kristian Jensen om baggrunden for, at dronning Margrethe til næste år skal tilgodeses med knap 86 millioner, mens andre institutioner må spare:

»Det er et flot kongehus, vi har – og et kongehus, vi skal værne om. Derfor har vi valgt at opretholde det samme niveau af apanage, også selv om prins Henrik gik bort«.(Ekstra Bladet)

