Danmark hyrer ekstra toldere for at undgå Brexit-kaos I næste uge begynder myndighederne at ansætte 50 nye medarbejdere.

Omtrent 50 nye jobs vil fra i næste uge begynde at blive slået op under Skatteforvaltningen.

Det sker i erkendelse af, at Danmark får behov for et stort antal ekstra toldere og folk til en række andre funktioner, hvis briterne ender med at forlade EU til næste år uden en aftale om det fremtidige forhold med unionen. Dermed vil tusindvis af britiske varer pludselig skulle fortoldes på deres vej ind i Danmark.

Vi kan risikere et hårdt Brexit, så vi skal være klar Karsten Lauritzen (V), skatteminister

»Vi har besluttet at mande voldsomt op ved at ansætte 40-50 nye medarbejdere i Toldstyrelsen. Ansættelserne begynder allerede i næste uge«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Mange af de ekstra medarbejdere bliver toldere, der skal lave kontrol af britiske varer ved grænsen. Andre skal vejlede danske virksomheder.

»Det haster med at få folk ombord. Er vi ikke velforberedte, kan det give store omkostninger for dansk erhvervsliv«, siger Karsten Lauritzen.

Storbritannien er ved at forhandle om fortsat at være i en slags toldunion med EU-landene efter briternes afsked med unionen, ofte kaldet Brexit. Men parterne er fortsat så langt fra at nå til enighed, at der er en reel risiko for, at briterne forlader EU uden en aftale 29. marts 2019.

Den danske regering håber fortsat, at der opnås en aftale, men lykkes det ikke, skal myndighederne til at opkræve told på britiske varer fra 30. marts 2019.

»Når vi kommer i en situation til næste forår, hvor vi kan risikere et hårdt Brexit, så skal vi være klar. I forberedelserne i Toldstyrelsen arbejder man med dette scenarie – det værst tænkelige scenarie. Det er derfor, at man mander voldsomt op med så mange ekstra medarbejdere«, siger Karsten Lauritzen.

Så kort ventetid som muligt

De nye ansættelser skal sikre, at borgere og virksomheder får så lidt besvær som muligt ved handel med Storbritannien.

»Vi skal have så kort en ventetid som overhovedet muligt, men der er ingen tvivl om, at vi går ind i en anden måde at gøre tingene på«, siger Karsten Lauritzen.

For forbrugerne kan der blandt andet blive tale om helt nye vilkår, hvis man køber ting over nettet fra en britisk butik.

»Jeg har selv et par gange købt ting i Amazons britiske netbutik. Ved en Brexitsituation bliver det en anden oplevelse. Det giver nogle problemer, som vi kan forsøge at forhandle væk, men vi skal være klar til, hvis de kommer«, siger Karsten Lauritzen.

Flere andre EU-lande er i fuld gang med samme manøvre. Politiken skrev 3. august, at myndighederne i Holland er i fuld gang med at hyre 930 ekstra toldere. I Frankrig er rekrutteringen af flere hundrede ekstra toldere begyndt, og lignende tiltag er enten planlagt eller i gang i Irland og Belgien.

»Vores forberedelser sker i et nært samarbejde med de andre EU-lande«, siger Karsten Lauritzen.

Toldstyrelsen er klar til at lave jobopslag i næste uge, fortæller direktøren.

»Storbritanniens udtræden betyder, at vi får flere opgaver, og derfor har vi brug for flere folk«, siger Charlotte Møller:

»Vi har brug for folk, der hjælper virksomheder med, hvilke papirer de skal have for at føre varer ind og ud af Storbritannien. Og så har vi brug for flere til at kontrollere ude på grænsen«.

Styrelsen starter med at ansætte folk, som skal hjælpe virksomheder, der handler med Storbritannien, med at få at få styr på, hvilke papirer de skal have.