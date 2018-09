»Antorini var ikke bange for at tage konflikter« Reformmageren, der stod bag store ændringer i folkeskolen, stopper i dansk politik. Christine Antorini var ikke bange for at tage konflikter, og konflikten med lærerne varer ved.

Mange danskere husker hende nok for at være kvinden bag folkeskolereformen, der i 2013 første til lockout af mere end 50.000 lærere og en halv million danske folkeskoleelever, som måtte blive hjemme hos mor og far i stedet for at gå i skole.

Blå bog Christine Antorini 2015-2018: Gruppesekretær i Socialdemokratiet, formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget.

2011-2015: Undervisningsminister. De to første år var hun både børne- og undervisningsminister, indtil ministerierne blev opdelt.

2005-2018: Valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet.

1998-1999: Folketingsmedlem for SF.

1989-1994: Kandidat i kommunikation og offentlig forvaltning ved Roskilde Universitets Center (RUC). Vis mere

Efter 13 år i dansk politik stopper den socialdemokratiske gruppesekretær og tidligere undervisningsminister Christine Antorini. Hun skal i stedet være direktør i det videnskabelige læringscenter Life, som hører under Novo Nordisk.

Folkeskolereformens tilblivelse og den efterfølgende lockout tegner en stor den af den snart tidligere politikers eftermæle.

Vi havde en regering, som ikke var bange for at tage nogle konflikter. Og heller ikke Antorini var ikke bange for at tage konflikter, men hun havde helst været konflikten med lærerne foruden Stefan Hermann, rektor, professionshøjskolen Metropol

Konflikten stoppede efter sammenbrudte forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, da et stort flertal i Folketinget vedtog et lovindgreb baseret på undervisningsminister Antorinis og resten af S-R-SF-regeringens udspil til den nye folkeskole. Dermed sluttede 25 dage med tomme klasselokaler og blanke tavler.

»Massiv indflydelse«

Længere skoledage, mere idræt og motion og indgreb i lærernes arbejdstid var nogle af de ændringer, der kom med reformen.

»Det var et stort indhug, og det var første gang, man nationalt sagde: Det er det her, vi vil med folkeskolen«, fortæller Bente Bjørnholt, seniorforsker ved Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Stefan Hermann, som er rektor for professionshøjskolen Metropol var med til at udarbejde regeringens til folkeskolereformen. Ifølge ham har den betydet store ændringer for danske skoleelever.

»Det har haft massiv indflydelse på folkeskolen og vil også have det i fremtiden. På godt og ondt. Vi havde en regering, som ikke var bange for at tage nogle konflikter, og heller ikke Antorini var bange for at tage konflikter, men hun havde helst været den med lærerne foruden«, siger han.

Ifølge både Stefan Hermann og Bente Bjørnholt er det endnu for tidligt at sige noget om, hvordan reformen har virket. Der er stadigvæk delte meninger om både fagligt indhold og arbejdstid.

Lærerkonflikt

Især indgrebet i lærernes arbejdstid blev kritiseret massivt og har sat spor samarbejdet med den dengang siddende undervisningsminister.

»Lærerne syntes, der blev trukket noget ned over hovedet på dem. Den store konflikt handlede ikke om indholdet i folkeskolen, men om lærernes arbejdstidsregler«, siger Bente Bjørnholt.

Det var Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, som stod i spidsen for lærernes forhandling.

»Jeg havde et glimrende samarbejde med Christine Antorini, da hun var uddannelsesordfører, inden hun blev minister. Jeg havde svært ved at genkende den politik, som blev gennemført, da hun blev minister«, siger han til Ritzau.

Ifølge Antorini selv var tanken med reformen, at den skulle give de danske skolebørn en mere praktisk hverdag - og at al læring ikke skulle læses i en bog.

»Set i bakspejlet var det ærgerligt, at en bredt funderet indholdsreform kom til at drukne i en meget voldsom overenskomstkonflikt«, siger hun ifølge Ritzau.

Efter regeringsskiftet i 2015 gav Christine Antorini slip på undervisningsområdet og valgte, at hun ikke ville fortsætte som ordfører, selvom hun havde haft ministerposten, da hendes eget parti sad på magten.