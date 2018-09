48-årig mand er død efter slagsmål i kolonihave

En 48-årig mand døde sent fredag aften, efter at han blev alvorligt kvæstet i et slagsmål med en bekendt i et kolonihavehus i Holbæk.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den formodede gerningsperson flygtede fra stedet på knallert, men blev hurtigt identificeret som værende identisk med en 59-årig mand fra Holbæk.

Han blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drabet.

Her blev han varetægtsfængslet frem til 25. september på en begrundet mistanke om grov vold.

Han nægter sig skyldig, men har ikke kæret varetægtsfængslingen.

»Vores formodning er, at der er opstået en form for uoverensstemmelse mellem to bekendte under et drikkelag«.

»De kommer op at slås, og det ender med et tragisk udfald«, siger Bjørke Kierkegaard, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen.

Han kan ikke udtale sig nærmere om, hvad årsagen til uenigheden kan have været.

En tredje person var til stede og overværede skænderiet mellem de to mænd.

På baggrund af informationerne blev den 59-årige mand anholdt i sin bolig cirka en time senere.

Den mistænkte blev bragt til undersøgelser på Retsmedicinsk Institut for at finde eventuelle spor på ham fra slagsmålet.

Politiet blev alarmeret om slagsmålet, der fandt sted i haveforeningen Rørvangsparken, klokken 19.13.

Ambulancefolk og personale fra en tilkaldt politihelikopter ydede førstehjælp, men som følge af voldsomt blodtab og 'alvorlige læsioner efter en skarp genstand' lykkedes det ikke at redde mandens liv.

I området ved haveforeningen ledte hundepatruljer efterfølgende efter et muligt gerningsvåben og andre spor med betydning for sagen.

Politiet har ifølge Bjørke Kierkegaard sikret en række tekniske spor.

»Der, der udestår, er at vi skal have svar på en række forskellige ting fra vores undersøgelse af gerningsstedet og de tekniske spor, vi har indsamlet. Og så skal der være en obduktion, forklarer han.

Den afdødes pårørende er blevet underrettet.

ritzau