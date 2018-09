76-årig læge risikerer fængselsstraf for aktiv dødshjælp Aktiv dødshjælp er forbudt ved lov i Danmark. En læge sidder i dag på anklagebænken ved retten i Svendborg i en sag, hvor konkrete anvisninger om indtagelse af medicin og vejledning i at tage en plastikpose over hovedet indgår.

Det er en sjælden sag, som i dag er for Retten i Svendborg.

Den 76-årige læge Svend Lings er tiltalt for at have hjulpet flere personer til at dø. Han er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, som kan give helt op til tre års fængsel.

Svend Lings har flere gange åbent fortalt, at han er en fortaler for aktiv dødshjælp – og han har tidligere sagt, at han har hjulpet mindst 10 personer til at dø.

Straffeloven Den 76-årige læge er tiltalt efter straffelovens paragraf 240 om assisteret selvmord. Den siger, at den, som medvirker til, at nogen ”berøver sig selv livet”, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Anklagemyndigheden har ifølge Ritzau nedlagt påstand om fængselsstraf.

Alligevel har Svend Lings udtalt, at han ikke føler sig skyldig, da han mener sig moralsk forpligtet til at hjælpe personer, der ønsker at dø – også selv om det er ulovligt følge dansk ret.

»Jeg føler mig ikke skyldig. Jeg mener, det er politikerne, der er skyldige, fordi de opretholder en lovgivning, som cirka 80 procent af befolkningen er imod«, sagde han i sommer til DR.

Det har også fremgået af mediedækningen, at lægen vejleder folk på telefon og mail. Han får sygejournalen tilsendt, men møder ikke patienten personligt.

Svend Lings var tidligere overlæge ved Odense Universitetshospital, hvorfra han blev pensioneret i 2011.

Detaljeret vejledning i selvmord

Anklageskriftet indeholder flere tilfælde, hvor lægen angiveligt skal have givet vejledning til selvmord.

Et tilfælde er en mand, som ifølge anklageskriftet ønskede at begå selvmord. Lægen skal have udskrevet receptpligtig medicin til manden ’velvidende, at medicinen skulle bruges i selvmordshensigt’. Selvmordet mislykkedes dog, da manden kom i behandling.

Et andet refererer til en tv-dokumentar, hvor Svend Lings medvirker og fortæller om aktiv dødshjælp.

Et tredje refererer til en mailkorrespondance, lægen angiveligt har haft i august 2018 med en ældre kvinde. Her har han ifølge anklagemyndigheden bekræftet kvinden i valg af medicin og skrevet, at det er en god idé at supplere med en plastikpose:

»Hvis du kan gennemføre det, vil du være 100 procent sikker. Husk i givet fald at der skal en elastik om halsen«.

Kvinden begik få dage efter selvmord ved indtagelse af medicin og med en plastikpose lukket sammen med et gummibånd, fremgår det af anklageskriftet.

83-årige læge tiltalt for at hjælpe

Den 76-årige Svend Lings fik i marts 2017 inddraget sin autorisation til at virke som læge. Det skete, efter han offentligt havde fortalt, at han havde ydet dødshjælp. Dermed kan han ikke længere udskrive receptpligtig medicin.

Tiltalt i sagen er også en anden læge, 83-årige Frits Schjøtt, som skal have udskrevet noget af medicinen.

Ifølge Ritzau nægter begge tiltalte sig skyldige, og sagen er ikke rejst som en tilståelsessag.

Flertal er for aktiv dødshjælp Adskillige meningsmålinger har de senere år vist, at et flertal af danskerne går ind for aktiv dødshjælp. Lidt afhængigt af, hvordan man spørger, er det et sted omkring 70 procent af danskerne, som vil tillade det. I reglen er modstanden langt større blandt læger.

Svend Lings var en af stifterne af foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp, der har været meget aktiv i debatten.

I sommer lagde Svend Lings en manual til selvmord på foreningens hjemmeside. Her kunne man læse, hvilke præparater i hvilke doser, som ville føre til selvmord. Listen er senere flyttet til Svend Lings egen hjemmeside.

Foreningen Læger for Aktiv Dødshjælp har også fremsat et borgerforslag om, at assisteret selvmord lovliggøres.

Forslaget løber frem til udgangen af oktober, og har i skrivende stund knap 4.500 støtter – altså et godt stykke fra de 50.000, der vil betyde, at det skal behandles i Folketinget.