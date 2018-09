To cykelryttere rammer modkørende bil under motionsløb

To cykelryttere er søndag kommet til skade, da de bragede ind i en modkørende bil på Skælskørvej nær Sigersted i Midtsjælland søndag formiddag.

Ulykken skete under motionsløbet Medieløbet på en 113 kilometer lang rute.

»Der er tale om noget benbrud, men det er ikke kritisk. Det troede vi i første omgang, at det var«, fortæller vagtchef René Søe Pedersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

På Medieløbets hjemmeside fremgår det, at der er tale om et løb på en ikke afspærret rute. Rytterne kører altså blandt den almindelige trafik og skal derfor overholde færdselsreglerne.

»De er kørt i en flok, og så er de i et sving eller ved en bakke kommet over i den modsatte side af vejen, hvor de er kørt frontalt ind i en modkørende bil«, fortæller René Søe Pedersen.

En af rytterne ramte bilens forrude, så den gik itu.

Kritik af motionscykelryttere

Ifølge de meldinger, vagtchefen har fået fra indsatslederen på ulykkesstedet, tyder meget på, at bilen har gjort, hvad den kunne for at undvige cyklisterne.

»Den er trukket helt ud i siden, så den er halvvejs ude på skrænten, fortæller vagtchefen, som dog endnu ikke vil placere noget ansvar for ulykken«.

»Vi har tilkaldt en bilinspektør, som skal foretage tekniske undersøgelser på stedet«, fortæller vagtchefen.

Motionscykelrytteres færden i trafikken møder fra tid til anden kritik, og i sommer var Cyklistforbundet ude og opfordre motionisterne til at overholde færdselsloven.

Tidligere har cykelklubber været ude og klage over, at nogle bilister gør livet surt for cykelfolket og nærmest chikanerer motionisterne - enten ved at bruge hornet eller ved at køre tæt på.

Indimellem ender det galt. 5. august mistede en 55-årig motionist livet under en ulykke på Havreholmsvej ved Hornbæk.

Han kørte ifølge Nordsjællands Politi intervaltræning med andre motionister og ramte en traktor, som holdt stille efter et blindt sving.

Så galt gik det heldigvis ikke under søndagens motionsløb. Ifølge René Søe Pedersen er de pårørende blevet underrettet.

ritzau