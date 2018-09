7 uf ad 10 offentligt ansatte: Krav og kontrol er udtryk for mistillid FTF ser frem til regeringens plan om at afskaffe papirbøvl for fire milliarder. Kommunerne er positive men ser målet som meget ambitiøst.

Næsten 7 ud af 10 offentligt ansatte mener, at de mange krav om, at de skal måle og dokumentere deres indsats, er udtryk for, at politikerne har mistillid til medarbejderne.

Det viser en undersøgelse, som hovedorganisationen FTF har gennemført blandt ansatte i både kommuner, regioner og staten.

Og det viser, mener FTF's formand Bente Sorgenfrey, at der er god grund til at gennemføre den afbureaukratisering, som regeringen lægger op til, og som vil blive præsenteret af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) på tirsdag.

Helt præcist viser FTF's undersøgelse, at 68 procent af de ansatte er helt eller delvist enige i, at de mange styringsredskaber, de skal bruge, er udtryk for, at politikerne mangler tillid til, at de ansatte selv kan finde ud af at udføre deres arbejde til gavn for borgerne.

»Det er et ret alvorligt problem, og hvis de ansatte skal have gejsten og arbejdsglæden tilbage, så må man give de offentligt ansatte mere frihed og befri dem for nogle af de mange regler, siger Bente Sorgenfrey.

Hun er spændt på at se, hvad regeringen vil spille ud med. Regeringen har bebudet 100 konkrete forslag, og forarbejdet har været godt, mener Bente Sorgenfrey. Sophie Løhde har nemlig inviteret alle - borgere, ansatte, organisationer - til at sende forslag til hende om, hvilke overflødige eller bureaukratiske regler, der bør afskaffes.

»Processen har været god indtil nu, og jeg håber, at Sophie Løhde har lyttet til de ansattes kritik og kommer med konkrete tiltag«, siger Bente Sorgenfrey.

FTF har selv fundet en række eksempler frem. Et af dem er fra en sygeplejerske, der fortalte, at hun havde skulle foretage »254 klik på seks timer på en fuldstændig stabil patient«.

»Der er stor forskel på, om det er en ellers helt rask og frisk ung mand, der kommer ind med et brækket ben, eller det er den fru Jensen, der er over 80 år og dement. Der kunne man måske sige, at personalet skulle bruge mere tid på fru Jensen end på den unge mand. På det sociale område hører vi om socialrådgivere, der bruger 45 minutter på kontrol og dokumentation og kun har 10 minutter til at tale med borgerne. Det må man kunne gøre anderledes«, siger Bente Sorgenfrey.

4 milliarder at spare

Regeringens plan, som Politiken kunne beskrive dele af søndag, er at fjerne administrative regler og kontrolfunktioner, som kan frigøre fire milliarder kroner over fire år fra 2019 til 2022. Regeringen vil også halvere antallet af statslige puljeordninger og igangsætte forsøg med »friinstitutioner«, så plejehjem og sociale tilbud kan slippe for en række statslige og kommunale regler.

Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus og formand for kommunernes landsforening, KL, siger, at kommunerne gerne deltager i arbejdet med at forenkle og afskaffe regler.

»Vi har i forvejen en aftale med regeringen om, at vi i kommunerne skal finde en halv milliard kr. i regelforenkling og afbureaukratisering hvert år, så vi arbejder med det løbende«, siger Jacob Bundsgaard.

»Men fire milliarder kr. over fire år lyder som et meget højt beløb. Især hvis det skal lægges oven i den aftale, vi i forvejen har. Det lyder som noget, der bliver vanskeligt at nå«.

Kommunernes formand siger, at ingen kan være uenig i ønsket om at afbureaukratisere.

»Alle regeringer, så langt jeg kan huske tilbage, har haft den målsætning«.