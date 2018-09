Kronprins Frederik opereret for diskusprolaps

Derfor gør det ondt

Kronprins Frederik er ikke ene om at have døjet med så kraftige smerter i ryggen, at han måtte opereres for en diskusprolaps.

Rygsmerter forekommer hos 45 procent af befolkningen, og for cirka fire procents vedkommende udvikler de sig til en egentlig diskusprolaps.

Det sker, når en af de bruskskiver i rygsøjlen, der fungerer som støddæmpere, klemmes så meget, at den bløde masse i midten af den, presses ud af dens normale leje.

En diskusprolaps kan give smerter fra lænden og nedad i benet, hvor der også kan opstå nedsat muskelkraft.

Oftest vil man kunne behandle diskusprolapsen med smertelindrende medicin og aflastning af lænden.

Et efterfølgende genoptræningsforløb, hvor rygmusklerne styrkes, kan forhindre, at smerterne vender tilbage igen.

Årsagerne til diskusprolaps kan være arbejde med mange tunge løft. Men det kan også være medfødte forandringer i rygsøjlen eller rygning, der udløser lidelsen.

Kilde: sundhed.dk, Gigtforeningen.

Vis mere