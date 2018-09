Søren Pape skal forklare, hvorfor dommere skal kigge på fire skærme, anklager, forsvarer og tiltalte samtidig Flere partier er bekymrede over det krydspres, byretterne er udsat for, og vil nu kigge på tiltag, der kan afhjælpe det.

Retsvæsnet er udsat for et urimeligt krydspres, som Folketingets retsordførere nu melder sig klar til at skride ind over for.

Det sker, efter Politiken mandag kan fortælle, hvordan færre hjerner skal løse flere komplicerede sager i landets byretter. Det forlænger sagsbehandlingstiden og forringer serviceniveauet til borgerne, siger landets byretspræsidenter.

Blandt andet har et årti med sparerunder ført til, at dommerne i stigende grad bruger tiden på sekretærarbejde, fordi sekretærerne er blevet fyrede.

Udviklingen er meningsløs, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

»Det giver ingen mening, at dommere skal lave HK-arbejde. Dommere er dyr arbejdskraft, og den skal bruges mest muligt effektivt, så vi får ekspederet nogle retssager. Derfor vil vi bede justitsministeren om en redegørelse for, hvordan det her hænger sammen, og hvordan han vil løse de problemer, dommerne peger på i Politiken«, siger Peter Kofod Poulsen.

Når man laver bandepakker og hæver straffen på så mange forskellige områder, er det klart, det belaster retssystemet, når pengene ikke følger med Rosa Lund, Enhedslisten

Konkret betyder besparelserne, at retssekretærerne er sparet væk ved flere byretter. Ved retten i Aarhus skal dommerne derfor selv skrive referater, notere forklaringer og styre it-systemerne via fire computerskærme på dommerpodiet, når de skal lede en digital strafferetssag.

»De mange ekstra opgaver stjæler opmærksomheden og øger alt andet lige risikoen for fejl«, siger konstitueret dommer Anette Fogh om de ekstra skærmopgaver:

Flere betjente = flere sager

Mens domstolene har sparet, har politikerne givet flere penge til politiet. Men flere betjente giver også flere sager, som domstolene skal behandle, erkender Peter Kofod Poulsen.

»Det er klart, der er en kæde fra politi og Anklagemyndigheden til domstolene og i sidste ende Kriminalforsorgen. Vi skal være meget opmærksomme på, om alle led i kæden er ordentligt smurt. Politiet har længe været det svageste led, men det er vi ved at udbedre. Nu skal vi være opmærksomme på, at den skævhed ikke flytter videre i kæden og rammer dommerne og Kriminalforsorgen«, siger han.

Samtidig har Folketinget vedtaget et krav om, at vold-, våben- og voldtægtssager skal behandles inden for 37 dage. Kravet gør det svært at planlægge andre typer af sager, som skubbes bagerst i køen, advarer ansatte ved retten i Aarhus.

»Jeg deler bekymringen hos retterne«, skriver Trine Bramsen i en mail og tilføjer:

»Der er hos mig ingen tvivl om, at det har været tiltrængt at effektivisere sagsgangene i retterne. Og man kan fortsat reducere de mange sager, der aflyses på grund af udeblivelser. Men man kan ikke blive ved. Derfor skal bemandingen i retterne følge med, når der vedtages nye paragraffer i straffeloven og antallet af politibetjente øges. For selvfølgelig betyder det et øget pres på retterne og dermed de ansatte«.