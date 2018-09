Den siger, at den, som medvirker til, at nogen ”berøver sig selv livet”, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Læge fortæller i retten: Hjalp kvinde til selvmord, selv om hun ikke var uhelbredelig syg Den pensionerede læge Svend Lings forklarede sig i retten i dag. Han risikerer fængselsstraf for at have hjulpet patienter til aktiv dødshjælp.