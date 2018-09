Anklager må bruge halvanden time på at læse alle de indbrud op, som 12 mænd er tiltalt for i Storkøbenhavn

En time og 38 minutter.

Så lang tid tog det anklager Peter Messerschmidt at læse anklageskriftet op i en kæmpe sag om indbrud, der mandag er blevet indledt ved Københavns Byret.

12 mænd er tiltalt, og efter anklagemyndighedens opfattelse har de haft travlt. Meget travlt.

Ifølge anklageskriftet har mændene været på rov for omkring 4,5 millioner kroner i form af udenlandsk valuta, smykker, lamper, ure, højttalere, computere, antikke mønter, tasker, spiritus og køkkenredskaber.

Indbruddene stod på i 2016 og 2017 i København, på den københavnske Vestegn og i Nordsjælland.

Gevinsten var særligt stor under et indbrud i Charlottenlund, hvor tyvene kom af sted med blandt andet smykker og højttalere for i alt 1,1 million kroner.

I slutningen af oktober kom det store gennembrud i politiets efterforskning efter et efterår præget af mange indbrud.

Efterforskere opdagede, at hvis man satte en knappenål på et kort for hvert indbrud, smøg de sig langs S-togslinjerne i Storkøbenhavn.

Det var i den forbindelse, at brikkerne langsomt begyndte at falde på plads hos politiet. Flere indbrud kunne kædes sammen med mændene, og det er endt med, at de i alt er tiltalt for 69 indbrud.

Det er anklagemyndighedens påstand, at der reelt var tale om en organiseret indbrudsbande, inden de blev anholdt i november sidste år. Nogle er anklaget for hæleri, andre er tiltalt for indbrud.

Flere af mændene erkender en håndfuld af forholdene, men i størstedelen af tilfældene nægter man sig skyldig. En af mændene mener at kunne fremvise flybilletter, der beviser, at han først kom til Danmark, to dage inden han blev anholdt og derfor ikke kan have haft del i de mange indbrud.

Mændene er født i den samme by i Albanien. De kræves udvist af anklagemyndigheden, såfremt de kendes skyldige. Den ældste er født i 1976, den yngste er fra 1998.

Der ventes dom i slutningen af oktober.

ritzau