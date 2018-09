En god dag for Kronprins Frederik - og en dårlig dag for en fynsk radiolytter Politiken kårer hver dag, hvem der har haft en god dag - og hvem der har haft en dårlig dag.

En god dag for...

Kronprins Frederik. Han var ikke mange dage over 50 år gammel, før hans krop begyndte at gøre vrøvl, og dermed rykker han et skridt nærmere det, han allerhelst vil være – en mand af folket. Sammen med ham er der nemlig mere end 615.000 danskere, som døjer med rygproblemer, skriver Ekstra Bladet.

I kronprins Frederiks tilfælde er der tale om en diskusprolaps, som kronprinsen blev opereret for søndag på Rigshospitalet, oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Indgrebet forløb helt efter planen, patienten har det efter omstændighederne godt, og efter udskrivningen mandag venter et par ugers genoptræning.

I den periode vil kronprinsen være sygemeldt fra arbejdet.

En dårlig dag for...

Fynsk radiolytter. Præcis hvad det var for et musiknummer, som provokerede en bilist fra Fyn, har lokale medier ikke samlet op, men presset var han tilsyneladende.

I hvert fald fik han mandag nat så travlt med at rode med sin bilradio, at han kørte direkte ind i et rækkehus på Kristianslundsvej i Bogense. »Manden kører i en personbil direkte ind i rækkehuset, der virkelig tager stor skade«, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Familien, der bor i huset, fik ifølge mediet en »stor overraskelse« og ringede til politiet, men kunne ellers konstatere, at manden kørte fra stedet. Han gik ifølge sin egen forklaring i panik – om det var over musikken i radioen eller sammenstødet med rækkehuset, oplyses ikke. Han kan nu se frem til en bøde og/eller et klip i kørekortet.