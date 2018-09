Københavns Politi forbyder foreløbigt Loyal to Familia Det er fra nu forbudt at vise tilknytning til Nørrebro-banden.

Københavns Politi nedlægger foreløbigt forbud mod Loyal to Familia.

Det meddeler Københavns Politi på Twitter.

I en pressemeddelelse skriver Københavns Politi videre:

»I forlængelse af Justitsministerens tiltrædelse af, at der indledes en sag ved domstolene om at opløse banden Loyal to Familia (LTF), har Rigsadvokaten givet Københavns Politi bemyndigelse til at beslutte om, der er grundlag for administrativt at nedlægge et landsdækkende og foreløbigt forbud mod LTF, jf. grundlovens § 78, stk. 3«.

Anklagemyndigheden i Københavns Politi har ifølge pressemeddelelsen vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud. Dette midlertidige forbud gælder, indtil opløsningssagen er behandlet ved domstolene, siger Ida Sørensen, chefanklager i Københavns Politi.

Det vil, hedder det i pressemeddelelsen, være strafbart at bære eller anvende LTF's kendetegn i det offentlige rum, også selv om det ikke sker som led i videreførelse af foreningen. Man vil derfor kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på f.eks. trøjer, kasketter eller lignende. Herudover vil politiet efter straffelovens §132 b have mulighed for at forbyde personer med tæt tilknytning til LTF at opholde sig på bestemte steder.

Loyal to Familia Loyal to Familia (LTF) blev kendt af den danske offentlighed i 2013. Banden holder til i området omkring Blågårds Plads på Nørrebro, men har også medlemmer i blandt andet københavnerbydelen Tingbjerg. Hen over sommeren har LTF etableret afdelinger i Nordsjælland, Køge, Aarhus og Sverige. Ifølge LTF's egen talsmand er der tale om et broderskab. Ifølge politiet er det en organiseret kriminel organisation, som driver narkohandel, afpresning og menneskehandel. Gruppen er etnisk blandet, og der er føjet medlemmer til, som tidligere optrådte i andre bandesammenhænge. Rigspolitiet ønskede tidligere i år ikke at give noget bud på hvor stor gruppen af LTF-medlemmer er, men siger dog at den er 'betydelig større' i dag end ved etableringen. Adskillige LTF-medlemmer sidder fængslet. Vis mere

Det administrative forbud er landsdækkende og træder i kraft i dag. LTF er derfor ikke længere tilladt, og det vil være strafbart efter straffelovens § 132 a at videreføre foreningen.

Loyal to Familia holder til i området omkring Blågårds Plads på Nørrebro, men har også medlemmer i blandt andet københavnerbydelen Tingbjerg. Hen over sommeren har LTF etableret afdelinger i Nordsjælland, Køge, Aarhus og Sverige.

Der er indkaldt til pressebriefing foran Politigården i dag kl. 10.