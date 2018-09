Loyal To Familias forsvarer kritiserer forbud: »Det bør være domstolene, der styrer det her« Politiet og justitsministeriet tiltager sig en magt, som tilhører retssystemet, mener Michael Juul Eriksen om politiets forbud mod bande.

Advokat Michael Juul Eriksen havde klagen til rigsadvokaten klar i skuffen, allerede inden Københavns Politi i dag nedlagde foreløbig forbud mod hans klient, banden Loyal To Familia (LTF).

»Det kom ikke som nogen overraskelse for mig eller min klient. Vi var forberedt«.

Tidligere i dag forbød Københavns Politi LTF, indtil en dommer har taget stilling til, om gruppen kan endeligt opløses.

Det var justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der sidste år bad rigsadvokaten undersøge, hvorvidt LTF kan opløses.

Michael Juul Eriksen er dog ikke i tvivl om, hvorfor der er blevet udstedt et forbud.

»Efter vores opfattelse har den her sag en meget stor grad af politisk PR-faktor over sig. Der er mere politisk PR i at nedlægge det her forbud, end der er i at sætte gang i en sag, som måske kommer til at tage tre-fire år, inden den er endeligt afgjort i Højesteret«.

Michael Juul Eriksen mener, at det grundlæggende bør være sådan, at det er domstolene, der afgør, om en forening kan forbydes.

»Sagen kan tage 3-4 år. Så har vi altså en situation, hvor politiet - og reelt den politiske magt i justitsministeriet - bestemmer i den periode. Det giver politikere og politi meget stor magt. Og det bør være domstolene, der styrer det her«.

Men selv hvis det skulle ende med, at LTF bliver forbudt, er der næppe meget vundet, mener Michael Juul Eriksen.

»De eksisterer alligevel, de her mennesker, og de kender stadigvæk hinanden. De fungerede også som LTF, inden de hed LTF. Så spørgsmålet er, hvor effektivt det her overhovedet her«.