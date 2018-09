Lydoptagelse afslører: Aarhus-politikere tvivlede selv på deres eget gavebudget Sparekrav på over 200 millioner kroner om året har fået beskyldningerne til at flyve frem og tilbage i byrådet. Venstres anklager borgmesteren for »vildledning«, men lydoptagelse viser, at partiet var klar over, at budgettet næppe holdt.

Fjender af fodboldholdet AGF omtaler klubben som »et galehus«, men måske er udtrykket bedre brugt på Aarhus Byråd.

Et hul i kassen på over 200 millioner kroner om året de kommende år og krav om trecifrede millionbesparelser har udløst voldsomme beskyldninger mellem politikerne i landets andenstørste by.

Torsdag anklagede Venstres byrådsmedlem Gert Bjerregaard den socialdemokratiske borgmester, Jacob Bundsgaard, for mulig vildledning af partierne, da budgettet blev lagt sidste efterår. Borgmesteren og hans parti har svaret tilbage ved at påpege, at der faktisk var lagt materiale frem, som viste en usikkerhed ved finansiering af budgettet.

Men nu kan Politiken med lydoptagelser vise, at ikke bare Gert Bjerregaard og hans parti, men også de konservative dengang var klar over risikoen for, at budgettet skulle lide skibbrud.

Til det afsluttende møde 12. oktober 2017 medgav Gert Bjerregaard, at han var udmærket klar over, at aftalen var usikker. Mødet blev lydoptaget.

»Vi har stillet krav om i budgetaftalen, at såfremt de her forudsætninger ikke holder, så er det forligskredsen, der skal skabe en økonomisk balance. Dermed skal man ikke tørre ansvaret af på usikkerheden af på kommende byråd«, sagde Gert Bjerregaard blandt andet.

Borgmesteren havde inden slået fast, at Aarhus Kommune så ud til at ville indkassere 180 millioner kroner ekstra som følge af en bebudet reform af den økonomiske udligning mellem landets kommuner. Og at der derfor var råd til et rundhåndet budget, som 30 ud af 31 byrødder endte med at stemme for.

Reformen kom aldrig. Millionerne udeblev.

Under forhandlingerne om budgettet sagde Gert Bjerregaard også, at »det er forligskredsen, som her lidt senere i aften stemmer det her budget hjem for 2018 og overslagsårene, der også skal rage kastanjerne ud af ilden, såfremt der måtte være negativ konsekvens af den forudsætning, som vi laver det fremadrettede budget på«.

Han understregede også: »Man kan ikke bare være med til at dele gaver ud, man skal også være med til at påtage sig et ansvar, hvis der skal ryddes op efterfølgende. Alt i alt er det økonomisk forsvarligt«.

Lydklip 1: Venstres Gert Bjerregaard siger, partiet tager ansvar, under byrådsmødet 12. oktober 2017. 1 min 35 sek.

Hans borgerlige meningsfælle, den konservative Marc Pereira Christensen gav endda på samme byrådsmøde udtryk for, at »det her budget ender i en sparerunde om et par år«.

Drevet af valgkamp

Løftet om at tage ansvar og »rage kastanjerne ud af ilden« var glemt i torsdagens Politiken. Da stod det ellers for længst stod klart, at budgetaftalens forudsætninger ikke holdt. Partierne bag aftalen skulle spare. Gert Bjerregaard mente, det hele var borgmesterens skyld:

»Jeg er bange for, at borgmesteren på det tidspunkt sidste år var drevet af, at der var noget at dele ud af under en valgkamp, hvis han tog udgangspunkt i, at reformen kom. Og det store spørgsmål er, om han har vildledt os. Vi skal have afklaret nu, hvad han baserede sin påstand på«, sagde han til Politiken.

Radio24Syv kunne mandag afsløre, at budgettet var baseret på store »usikkerhedsmomenter«. Ifølge radioen blev politikerne skriftligt advaret af embedsværket mod at indberegne »konsekvenserne af den forudsatte udligningsreform«.

Venstres Gert Bjerregaard gav torsdag udtryk for, at det var borgmesterens idé alligevel at budgettere med en udligningsreform. Hvis Venstre havde gjort sig skyld i noget, var det blind tillid.

Men den påstand afvises i en af lydoptagelserne fra mødet 12. oktober 2017.

Her siger Bjerregaards kollega, Venstre-rådmand Bünyamin Simsek, at partiet selv havde foreslået at indberegne nogle af de mere usikre momenter. Han siger også, at Venstre ikke rigtigt tror på det budget, de skal til at indgå.

»Vi har sagt, at mange af de forudsætninger er for gunstige. Nogle af dem har vi selv påpeget andre gange og har fået afvisning på. Denne her gang har borgmesteren taget det med i hans budgetforslag. Derfor ville det være utroværdigt, når vi selv har foreslået nogle af redskaberne i andre budgetlægninger, når borgmesteren så imødekommer os på det, at afvise«, siger Bünyamin Simsek og tilføjer:

»Men vi har også sagt, at sker der et udsving, som har konsekvenser i forhold til den samlede økonomi, som skaber ubalance, er det den her kreds, som skaber ansvar«.

Lydklip 2: Venstres Bünyamin Simsek siger, partiet selv har foreslået regnemetoderne før. 51 sek.

Flere advarsler

Allerede i oktober 2017 kunne Politiken beskrive, hvordan budgetplanlægningen i Aarhus var baseret på usikre beregninger.