Skoleleder vinder sag om erstatning for vold på jobbet efter 14-årigs overfald

En tidligere ansat ved et socialpædagogisk opholdssted i Nordvestjylland har ret til erstatning for vold på jobbet.

Det har Højesteret tirsdag slået fast.

Dermed er afgørelsen fra by- og landsretten blevet underkendt.

Her henholdt man sig til en skærpet praksis fra Erstatningsnævnet, der har betydet, at sager om vold skal anmeldes inden for 72 timer.

Men denne skærpede praksis var uden lovhjemmel, konkluderer Højesteret.

Det var en 14-årig elev, der tog halsgreb på kvinden, som fungerede som skoleleder. Det har siden ført til diagnosen posttraumatisk stress.

ritzau