Venstre-politiker indrømmer sjusk med havareret Aarhus-budget: »Set i bakspejlet tog vi fejl« Byrådspolitiker Gert Bjerregaard erkender, han stolede for meget på den socialdemokratiske borgmester, men afviser at have lukket øjnene for et højrisikabelt budget.

Det var en gavebod, politikerne i Aarhus Byråd åbnede sidste år under kommunens budgetforhandlinger. Men det var også valgår.

Nu har kommunen sendt et sparekatalog på 300 millioner kroner i høring, da der alligevel ikke var råd til det hele. Byrådet havde budgetteret med en udligningsreform i Folketinget, der aldrig blev til noget.

Venstre-politiker Gert Bjerregaard beskyldte i torsdags borgmester Jacob Bundsgaard (S) for at vildlede byrådet. Men lydfiler fra et afgørende byrådsmøde afslører, at Gert Bjerregaard og Venstre udmærket kendte til de usikkerheder ved budgettet, som de stemte ja til.

Lige så centralt lovede Bjerregaard, at hvis budgettet skulle vise sig ikke at holde, ville han tage medansvar for at løse det.

Politiken har spurgt Gert Bjerregaard, hvorfor han i dag mener, borgmesteren har vildledt. Og om beskyldningerne er udtryk for det medansvar, han lovede at tage på sig, da aftalen blev indgået.

»Borgmesteren forsikrede os flere gange om, at det var retvisende, når han sagde, at udligningsreformen nok skulle blive til noget«, siger Gert Bjerregaard om budgetaftalen i efteråret.

»Vi vil gerne vide nu, hvor han har sine informationer fra. Hvordan han kunne overbevise næsten hele byrådet er et åbent spørgsmål. Han var jo næstformand i KL (kommunernes landsorganisation, red.) og var tæt på, hvad kommunerne drøftede med regeringen om udligning. Så vi lod os betrygge. Så er det korrekt, at vi i debatten sagde, at vi ville tage medansvar, hvis noget gik galt. For det var vigtigt for os at sige til partier som Enhedslisten, der gerne vil uddele gaver, at de også skulle være med til at rage kastanjerne ud af ilden«.

Men er I ikke selv medansvarlige for et budget, I vidste var risikabelt, men som I alligevel stemmer ja til?

»Når vi talte om, at alle, der stemte for budgettet, også skulle være med til at rage kastanjer ud, var det mest fordi, der jo er partier, der helst vil stikke halen mellem benene, hvis der pludselig mangler penge. Jeg kan godt nævne to partier for dig«.

Din konservative kollega Marc Pereira Christensen siger åbent til det afgørende byrådsmøde, at »jeg tror helt bestemt det her ender i en sparerunde«, og at tallene er »overestimerede«. I vidste altså, hvad I stemte ja til?

»Den der udtalelse fra Marc er ikke det samme, som jeg sagde dengang. Vi troede fuldt og fast på borgmesteren, og hvis byens borgmester ikke taler sandt, har vi en helt anden udfordring. Vi var skeptiske og stillede spørgsmålet ad flere omgange. Embedsmændenes svar var det samme: At der var belæg for at tro, at vi fik godskrevet de her 180 millioner i en reform«.

Det kunne godt lyde på det, du siger, som om I var naive. Men det var I jo ikke under forhandlingerne. Der taler I meget om at tage ansvar, hvis det usikre budget ikke holder. Kan man ikke tolke det sådan, at I var opmærksomme på en vis risiko?

»Jo, man kan tolke det sådan, at vi var skeptiske overfor, om de her tal holdt. Men at vi blevet betrygget i, at borgmesteren havde styr på økonomien. Han er jo ikke 'hr. hvemsomhelst'. Han sad tæt på forhandlingerne på Christiansborg om en udligningsreform. Det lænede vi os meget op ad«.