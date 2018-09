Odense vil rive dele af Vollsmose ned Det socialt udsatte boligområde skal have nye ejer- og studieboliger

Politikere i Odense fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti er blevet enige om en plan for det såkaldte ghetto-område Vollsmose, der i løbet af de kommende år skal få området til at ligne resten af byen, hvad angår andelen af ledige, børnenes danskkundskaber, folkeskoleelevernes faglige niveau og fritidsaktiviteter.

Det skal blandt andet ske ved at nedrive eller omdanne mindst en fjerdedel af de almene boliger til ejerboliger og studieboliger. I alt skal mindst 1.000 af områdets 3600 almene omdannes til andre boligtyper eller rives ned. Fordelingen skal udmøntes senere, fremgår det af planen, som et enigt byråd har præsenteret i dag.

Planen skal sikre, at de sociale problemer ikke længere optræder så tæt, at børn i Vollsmose skal være en slags verdensmestre i mønsterbrydning for at klare sig godt, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

»Vi ser simpelthen en ændret beboersammensætning som nøglen til at bryde det her mønster, som gør, at børn der vokser op i Vollsmose har et udgangspunkt, der er væsentligt ringere, end børn, der vokser op udenfor. Og nøglen til at lave en ændret beboersammensætning er at skrue ned for andelen af almene boliger«, siger borgmesteren.

Politikere erkender svigt

I den politiske aftale, som optimistisk kaldes »Den sidste Vollsmoseplan«, skriver partierne, at Danmarks største ghettoområde med cirka 9.100 beboere nu gennemgribende skal forandres.

»Vi har svigtet de børn. For på trods af de allerbedste intentioner i både børnehaven, skolen og de mange integrationsprojekter, må vi konstatere, at alt for få af de børn får brudt mønstre. Mønstre der er nødvendige at bryde, for at blive et fuldgyldigt medlem af det danske samfund«, hedder det i aftalen.

Vollsmose-planen kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin nytårstale proklamerede, at regeringen vil »afvikle ghettoerne helt«. I foråret fremlagde regeringen endnu en af mange såkaldte »ghettoplaner«. Den hed »Ét Danmark uden parallelsamfund« og indeholdt 22 punkter - blandt andet om nedrivning af boliger og lavere sociale ydelser for tilflyttere til særligt udsatte områder. Om nødvendigt vil regeringen tvangsopløse boligafdelinger, hed det.

Ifølge Venstres rådmand i Odense Kommune, Jane Jegind, tog politikerne i Odense bestik af regeringens planer.

»Det her bliver kun den sidste Vollsmoseplan, hvis alle politikere og alle i hele systemet er med på, at nu skal det her være gennemgribende og ikke småjusteringer«, siger Jane Jegind.

Forventer opbakning fra regeringen

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel er debatten om ghettoer nogle gange præget af »for hurtige politiske meldinger fra Christiansborg og lokalt«. Han siger, at Odenses plan flugter med regeringens ambitioner og er nogle steder mere ambitiøs.

»Jeg har en forventning om, at når vi kan blive enige fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti, så vil der også være en opbakning fra den til enhver tid siddende regering til at hjælpe os igennem«, siger han.

Politikerne i Odense skal nu i dialog med entreprenører for at finde ud af, hvad der kan etableres af andre boligformer i Vollsmose end almene boliger. Kommunen skal samtidig bygge erstatsningsboliger andre steder og sikre fraflyttere en god genhusningsproces, forklarer borgmesteren.