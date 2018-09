Sjældent at se LTF-symboler i gadebilledet på Nørrebro: »Vi risikerer, at de brænder butikken« De færreste medlemmer af banden Loyal to Familia går rundt med kasketter eller trøjer med logoer på, lyder det fra folk på Nørrebro.

Hvilken familie?«. Den ældre herre kigger uforstående op, som om han aldrig har hørt om hverken bandekriminalitet eller Loyal to Familia.

Der er dog snarere tale om, at han ikke vil tale om det, siger mandens ven, der er butiksindehaver nær Blågårds Plads, hvor Loyal to Familia er kendt for at hænge ud.

»Vi risikerer, at de brænder butikken«, siger han.

De to herrer har ikke læst om politiets forbud mod Loyal to Familia, som helt konkret vil betyde, at det blandt andet bliver ulovligt at bære bandens symboler eller de tre forbogstaver, LTF.

Eftersom du ikke længere ser nogen, som bærer symbolerne på Nørrebro, ved jeg ikke, hvad det vil forandre Mogens Petersen, formand for Nørrebro Lokaludvalg

Og de er langt fra de eneste på Nørrebro, som ikke vil tale om Loyal to Familia, heller ikke selvom blokken er i tasken. I solen på Blågårdsgade drikker mødre med barnevogne kaffe på veganske cafeer, og det er ikke til at se hverken sweatshirts eller kasketter med LTF-symboler.

En yngre marokkansk kvinde synes alligevel, at banderne kan skabe utryghed, men det er mest når, hun læser om dem i medierne. Hun er noget skeptisk over for, om et forbud vil have virkning:

»Du kan fjerne symbolerne, men det fjerner ikke banderne«, som hun siger.

Men langt de fleste bandemedlemmer går slet ikke med symbolerne, forklarer en anden ung kvinde. Alle ved dog alligevel, hvem de er, siger hun.

»Bare sæt jer lidt nede af gaden og se, så kan I se, at de står i en flok dernede i mørkt tøj«.

Og her er ganske rigtig 4-6 unge mænd i sort tøj, om de er medlem af en bande vides ikke, for ud over at sige, at LTF er »fine nok«, vil de ikke snakke.

Svært at finde en LTF-tilmeldingsblanket

Formanden for Nørrebro Lokaludvalg Mogens Petersen advarer mod at tro, at alle unge, som hænger på gadehjørnerne, er bandemedlemmer.

»Det er svært at vide, hvem der er hvem, og jeg vil ikke have, at enhver ung mand bliver mistænkt for at være kriminel«, siger Mogens Petersen, som selv bor i kvarteret.

Han tvivler derfor også på, hvad politiets forbud konkret vil betyde.

»Eftersom du ikke længere ser nogen, som bærer symbolerne på Nørrebro, ved jeg ikke, hvad det vil forandre. Hvad forbuddet kommer til at betyde i forhold til at retsforfølge dem, som er tilknyttet til LTF, er svært at se, for du kan jo nok ikke finde en tilmeldingsblanket«, siger Mogens Petersen, som mener, at politiet i stedet skal fortsætte med at være synligt og så »knalde« bandemedlemmerne for den kriminalitet, de laver,

»Så er det op til lokalsamfundet og kommunen at forebygge, at de unge mennesker træder ind i de her grupperinger«, tilføjer han.

På Den Røde Plads omkring Ydre Nørrebro og bebyggelsen Mjølnerparken er der stille bortset fra lidt liv på skateboardbanen. En skoleklasse på tur skrår over græsset, to rækker af lyshårede børn anført af en energisk lærer.

En midaldrende mand med rødder i Mellemøsten, der ikke vil have sit navn i avisen, har lige læst om politiets forbud på nettet. Han oplever, at LTF skaber utryghed i området, men der har dogværet roligt de seneste to-tre uger.

»Halvdelen er på ferie i fængslet, og nogle er blevet dræbt«, lyder det fra manden.

Han fremhæver, at politiet allerede har gjort meget, blandt andet ved at være synligt, og det har virket, mener han. Derfor synes han også, at det nye forbud lyder som en god idé.

»Men det burde gælde alle bander«.