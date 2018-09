Sociolog: Symbolerne var vigtige i LTF's ekspansion Trøjer og andre symboler har haft stor betydning for LTF’s ekspansion, siger ekspert

»Det at være synlige har været en del af bandens DNA«, fortæller Aydin Soei, sociolog og aktuel med bogen »Omar - og de andre«, om unge kriminelle med anden etnisk baggrund end dansk.

Loyal to Familia (LTF) har ikke været så tydelig i gadebilledet det seneste års tid. Men siden 2012 har banden ellers været enormt aktive i deres rekruttering af nye medlemmer i hele landet.

»I løbet af de år, hvor LTF havde medvind, solgte de den her drøm om at ville være Danmarks største bande. Her betød det noget, at det var en gruppe, som var synlige«, siger han og fortsætter:

»Hvis du er småkriminel fra Ballerup eller Skovlunde, så er det besnærende at melde sig under fanerne hos den største. Hvorfor skulle du nøjes med den næststørste?«.

Det lykkedes LTF-lederen Shuaib Khan at transformere den gamle Blågårds Plads-gruppe, som var en løst organiseret gadebande, primært bestående af unge opvokset i kvarteret, til i langt højere grad at ligne en rockerklub med et klart hierarki med »sergenter« og »krigsministre«, som der stod på trøjerne i deres forsøg på at vokse. De skabte nye lokalafdelinger med meget aggressiv rekruttering, hvor de ikke nøjes med at tage unge ind, som var vokset op i det lokale kvarter, forklarer Aydin Soei.

Tøjet og symbolerne var vigtige i den proces.

»Da de rekrutterede allermest aggressivt og var mest synlige i gadebilledet, uddelte de bandetøj til mindreårige. Det gjorde de på Nørrebro, og da de forsøgte at rykke ind i Århus Vest«.

Om det nye forbud mod foreningen LTF kommer til at have den store effekt, er svært at spå om, mener Soei.

»Rent praktisk betyder det, at bandemedlemmer vil blive mindre synlige i gadebilledet. Det at gå og vise sig frem med bandesymboler, og bruge det som rekrutteringsredskab, vil muligvis blive mindre. Samtidig vil der blive lagt låg på nogle af de bandefester, som LTF holdt tidligere, og hvor de inviterede potentielle nye rekrutter og soldater, mens de stod og poserede i alt deres bandetøj«.

Forbud og fællesskabet

Torben Bohnhardt er mentor i virksomheden Head On - time to exit oprettet i 2013. Han har bl.a. 12 års erfaring som rocker.

»Symbolerne har generelt en stor betydning«, siger han. »Men det fjerner ikke menneskerne fra områderne. Kriminalitet forsvinder ikke, fordi du forbyder bandemærker. Folk ved jo udmærket, hvem de er. Og de kan jo stadigvæk præsentere sig som LTF eller have et mærke skjult under trøjen.«

Han mener, at livet kan blive mere besværligt for LTF.

»Selvfølgelig kan det blive mere besværligt for dem. Men det er jo ikke det, som ødelægger broderskabet, at de skal pille deres skilt med "LTF" ned«.

Line Lerche Mørck, bandeforsker fra Aarhus Universitet, er i tvivl, om man reelt rammer LTF, eller om man rammer unge, som en kort tid går og flirter med miljøet, og synes det er spændende og bruger symbolerne.

»Hvis de unge så fjernes fra gaden og kommer i fængsel, og dermed bliver mere kriminelle. Det kan jeg godt være bekymret for«.