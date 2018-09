Hættetrøjerne rives af LTF – men har det størst symbolsk værdi? Medlemmer af banden LFT risikerer fængsel, hvis de lufter deres bandetøj og forsamles på gaden. Det er en følge af den retssag mod LTF, der er på vej.

Det er snart 100 år siden, at der sidst blev nedlagt et foreløbigt forbud mod en forening efter den daværende grundlov. Dengang gik det ud over Nekkab – Bakken stavet bagfra – hvis sande formål ifølge myndighederne var »at skaffe mandlige Medlemmer med homoseksuelle Tilbøjeligheder Samkvem og Forbindelser med andre Mandspersoner for at øve Uterlighed«.

Nu er det et noget andet selskab i form af den københavnske bandegruppering Loyal to Familia (LTF), hvis medlemmer kan få fængsel i op til 2 år, hvis de bærer hættetrøjer og kasketter og forsamles på gaden. Beslutningen er en direkte konsekvens af den forbudssag mod LTF, der tidligere på året blev annonceret af justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og hans ny rigsadvokat, Jan Reckendorff.

Men hvorfor kommer straksforbuddet nu, og er der nogen udsigt til, at den egentlige retssag vil kunne vindes?

Der står i grundloven, at voldelige foreninger skal opløse ved dom, og at der før retssagen kan nedlægges et foreløbigt forbud. Derfor er det ikke så overraskende, at Københavns Politi tager symbolerne fra LTF-medlemmerne, der har »en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind ...«.

LTF’s forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, havde da også forventet beslutningen og har en klage til rigsadvokaten klar i skrivebordsskuffen. Han opfatter det foreløbig forbud som et forsøg på at skaffe sig »politisk pr« og siger:

»Sagen kan tage 3-4 år. Så har vi altså en situation, hvor politiet – og reelt den politiske magt i Justitsministeriet – bestemmer i den periode. Det giver politikere og politi meget stor magt. Og det bør være domstolene, der styrer det her«.

Det kan tage flere år, før forbudssagen når hele vejen til Højesteret, og til den tid kan Loyal to Familia i praksis være ophørt med at eksistere eller afløst af andre bandegrupperinger. Også derfor har regeringen en interesse i at få gennemført et straksforbud for at genskabe trygheden i gaderne, som justitsministeren siger.

Tidslinje Seks år med LFT 2012: LFT opstår under danskpakistaneren Shuaib Khans ledelse. Gruppen udspringer af Blågårds Plads-banden på Nørrebro, men ekspanderer og kommer i konflikt med andre grupperinger, herunder Brothas. 2013: Shuib Khan dømmes for drabsforsøg, og konflikten trappes ned. 2017: Shuib Khan bliver løsladt, og konflikten blusser op igen. Alene i København bliver der i 2017 registreret 42 skyderier med forbindelse til konflikten. Tre dør. 2017: Justitsministeren anmoder 8. august rigsadvokaten om at undersøge muligheden for at opløse LTF ved dom. 2018: 4. september nedlægger Københavns Politi et administrativt straksforbud mod LTF. Vis mere

Den kommende tid vil det så vise sig, om et forbud har andet end symbolsk betydning, og om LTF-medlemmerne bliver ved med at mødes og begå kriminalitet under andre former og uden rygmærker. Eller om det har anden virkning over for banden, der ifølge Københavns Politi har 150 registrerede medlemmer i hovedstaden og ca. 240 på landsplan.

Under en retssag for nylig kom det frem, at LTF’s struktur har store lighedspunkter med rockergruppen Bandidos, og at LTF har en national ledelse med 9 medlemmer og lokale underafdelinger, hvis ledere kaldes Nomads. Gruppens øverste leder, Shuaib Khan, går under navnet ’El Presidente’, hvilket står på hans tøj.

En anden verden

Om det er nok til at overbevise domstolene om, at LTF er en egentlig forening, er et andet spørgsmål. I årtier har der eksisteret et stort politisk ønske om at skride ind over for blandt andre rockere, men indtil nu er forbudssagerne strandet i Justitsministeriet og hos rigsadvokater, blandt andet fordi vurderingen var, at det kun ville have symbolsk betydning.