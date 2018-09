Ubådssagen i landsretten: Anklager kræver atter ubådsbygger Peter Madsen idømt fængsel på livstid De bestialske detaljer i drabet på den svenske journalist skal overbevise landsretten om, at Peter Madsen er farlig og skal idømmes livstid.

I Østre Landsrets store, lyse retslokale tager anklager Kristian Kirk fat på at gennemgå sagen om ubådsbygger Peter Madsen drab på den svenske journalist Kim Wall.

På forhånd virker det næsten uoverkommeligt, at Peter Madsens sorte ubåd med sin last af grusom mishandling og pinefuld død endnu engang skal sejle igennem et retslokale.

Kristian Kirk gør da også opmærksom på, at de ubehagelige detaljer er nødvendige for at kunne belyse sagen. De er afgørende for straffen, forklarer han.

»Det er ikke udtryk for, at anklageren ønsker at spekulere i sagens gru. Detaljerne er ikke nødvendige for at dømme ham, men de er nødvendige for at bedømme ham i et forhold, hvor forvaring og livstid kan komme i spil«, betoner Kristian Kirk.

Walls forældre følger med

Peter Madsen blev 25. april af en enig domsmandsret dømt livsvarigt fængsel i byretten i København for drabet og parteringen af den svenske journalist Kim Wall natten mellem 10 og 11 august 2017.

Ubådsbyggeren har valgt ikke at anke selve skyldspørgsmålet, men udelukkende den del af dommen der handler om straffen.

Derfor samles tre landsretsdommere, tre lægdommere, tilhørere, danske og svenske medier endnu engang i dag på ankesagens første dag.

Det er jo retshistorie, der skrives, og nu vil jeg gerne have det sidste med Krista, tilhører

Anklageren gør opmærksom på, at tilhørerne vil blive forskånet for mange billeder, videos, og rettens storskærm vil blive slukket under forløbet.

Kim Walls forældre er her, akkurat som de mødte frem til næsten alle retsmøder gennem behandlingen i marts og april i byretten i København.

De sidder tavse på samme side som anklageren med deres udstråling af ro og urokkelighed isprængt en uafvendelige ulykke, som aldrig vil forlade dem.

Jeg har vanskeligt ved at se, at forældre kan gennemgå noget mere lidelsesfuldt Hanne Rahbæk, bistandsadvokat

Overfor dem har de ubådsbyggeren klædt i sort T-shirt og sort habitjakke, som han var det i byretten.

Også kvinden, Krista fra Højer i Sønderjylland, som ihærdigt fulgte retsmøderne i byretten, har endnu engang taget turen til København, indlogeret sig på et hotel aftenen før, for at kunne være klar til at overvære ankesagens første dag.

»Det er jo retshistorie, der skrives, og nu vil jeg gerne have det sidste med«, siger hun.

Mentalerklæring viser farlighed

Anklageren vil have landsretten til at stadfæste byrettens dom om fængsel på livstid. Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, kræver ham idømt den mildeste mulige straf.

Hånd i hånd følger Kim Walls forældre med under fremlæggelsen. I byretten var detaljer om drabets udførelse og parteringen vigtige for at overbevise retten om ubådsbyggerens skyld.

Nu bruger anklageren de samme detaljer til at vise den tiltaltes farlighed. En mentalerklæring har erklæret den tiltalte ikke-sindssyg men med psykopatiske træk, og konkluderet, at der er høj risiko for, at han i fremtiden vil begå ligeartet kriminalitet.

Peter Madsen blev dømt for, som det hedder i dommen, et kynisk og planlagt seksuelt motiveret overgreb og drab af en særdeles brutal karakter begået mod en tilfældig kvinde, der i kraft af sit journalistisk arbejde havde takket ja til en tur i tiltaltes ubåd.