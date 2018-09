33-årige australske Nick Ford lærte dansk i lyntempo og flyttede hertil: Jeg er forelsket i Danmark

Jeg havde gode kollegaer, men jeg så også alt for mange – herunder mig selv – som var alt for stressede hele tiden. Endnu værre følte jeg ikke, at jeg lavede noget som helst, som gjorde en virkelig forskel i livet.

I stedet for at skifte job besluttede jeg at tage en karrierepause, vende tilbage til universitet og læse økonomi på kandidatniveau.

Min ansøgning blev heldigvis godkendt af Syddansk Universitet.

Nu er jeg i Odense – en smuk by, som jeg glæder mig til at kalde mit hjem. Jeg glæder mig til at møde mine medstuderende og at opbygge nye relationer. Jeg glæder mig til at fordybe mig i alt det, Danmark har at byde på.

Jeg føler mig så lykkelig over at få denne mulighed for at være i et af verdens lykkeligste lande. Jeg vil gerne blive en dygtig og passioneret del af det danske samfund – så længe I vil have mig.

Jeg har en veninde, som for nylig sagde, at jeg taler om Danmark, ligesom andre taler om deres kærester. At jeg er forelsket i Danmark. Jeg ved ikke ret meget om kærligheden, men jeg har en fornemmelse af, at jeg kommer til at lære meget mere om den nu.

Australske Nick Ford får også tid til at være til at være 'turist'. Foto: Privatfoto

Tiden går. Nu har jeg boet her i Odense i godt to uger. Jeg har nydt sommerens sidste dage. Starten af efteråret har også været dejlig. Jeg var til et par koncerter i forbindelse med byens H.C. Andersen Festival. Jeg besøgte kunstmuseet Brandts.

Gik bare rundtomkring i Odense for at tage utrolig mange fotos, som jeg kunne dele med mine familie og venner derhjemme.

Men jeg er ikke her for at lege turist. O.k., måske gør jeg det lidt. Men denne gang er jeg her for at skabe mig en ny hverdag.

Jeg har lige fået en ny lejlighed – og så kan jeg glæde mig til mange timers arbejde i løbet af det næste par uger. Med at samle masser af Ikea-møbler.

Og endnu bedre. Jeg har købt en cykel for første gang i mit voksne liv, fordi jeg nu bor i Danmark, og cykling er ikke noget, man kan eller bør undvære, når man bor her.

Nu skal jeg bare bygge selvtilliden op og bruge den – op på hesten, som man siger!

Der er også livets helt almindelige oplevelser: at købe ind i supermarkedet, at tage til frisøren, at navigere i de afspærrede områder omkring Odense, hvor store bygningsprojekter er ved at transformere byen.