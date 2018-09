Cannabis-messe indtager København: »Civil ulydighed eller idioti. Man kan kalde det, hvad man vil« Der er ingen kritikere på i programmet til cannabis-messen i Bella Centeret. Det havde ellers givet festivalen et mere nuancerede billede af hashdebatten, erkender manden bag messen.

Hashpiber i skrigende farver står i glasmontrer ved siden af pesto lavet på cannabis.

Lidt længere inde i Bella Centeret demonstrerer varmelamper, hvordan dine hampplanter giver den bedste høst. Andre stande sælger jointpapir og lightere med Bob Marley-lignende citater.

Det meste er til salg. Ifølge arrangøren bliver der ikke solgt et eneste ulovligt produkt, men det hele handler om den lille grønne, meget omdiskuterede plante.

Foto: Jens Dresling Det farverige bong-udvalg i Bella Centeret

Gæsterne ved North Grow Expo-messen kan i denne weekend opleve, hvad der rører sig på markedet for cannabisprodukter. Både på den lovlige, men også på den ulovlige del. Her skal der diskuteres fri hash og personlige erfaringer med cannabis til medicinsk brug.

Et nuanceret billede ville have krævet, at vi fik nogle flere modstandere med, men modstanderne er her ikke, Cutter Marhi, initiativtager til messen

Flere af de besøgende støtter sig til stokke eller sidder i kørestol og fortæller, at de bruger medicinsk cannabis til at lindre smerter efter sygdomme som parkinson og schlerose.

»Jeg bestemmer selv over mit liv«

Michael Jørgensen er en af dem. Efter eget udsagn er cannabisolie grunden til, at han har fået genvundet evnen til at gå efter et meningitisangreb.

»Siden har jeg ikke taget andet medicin. Jeg fatter ikke, at det her er ulovligt. Det er derfor, jeg er her«, siger Michael Jørgensen, som er førtidspensionist.

Han holder en tåre tilbage, trækker en lille sprøjte med brunligt indhold op fra lommen og fortæller, at den form for cannabisolie, han benytter sig af, er ulovlig i Danmark, fordi den er meget stærk. Det holder ham dog ikke tilbage.

»Jeg bestemmer selv over mit liv, lovgivningen må komme i anden række. Hvad politiets holdning er, må de selv om. Vi sælger ikke olie - vi viser bare, hvad det kan«, siger Michael Jørgensen, som også er på North Grow Expo-messen for at repræsentere sin forening Cannabis Nordjylland.

Foto: Jens Dresling Michael Jørgensen fra Cannabis Nordjylland

Andre gæster lægger sig op ad en mere kritisk linje over for cannabisprodukterne.

»Jeg har i mere end 30 år arbejdet med lægemiddelregistrering, også på naturmiddelområdet. Så jeg er her for at få oplyst, hvad der sker rundt omkring i verden. Mit standpunkt er, at hvis det kan dokumenteres, at medicinsk cannabis virker, så går jeg ind for det. Men det kan det ikke, som det ser ud nu«, siger Bjarne Fredberg Knudsen.

Foto: Jens Dresling Bjarne Fredberg Knudsen

En del af kritikken fra den lægevidenskaben går på, at der ikke er et tilstrækkeligt vidensgrundlag for at betragte cannabis som lægemiddel.