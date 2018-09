Politimand skal seks måneder i fængsel for lampetyveri To betjente er fredag kendt skyldige i en sag om tyveri af lamper fra politigård. De anker begge.

En politimand skal seks måneder i fængsel for at have stjålet kostbare designerlamper fra Politigården i København.

Det har Københavns Byret fredag afgjort.

Dommeren har dermed fundet det bevist, at politimanden, der har været ansat i Københavns Politi i omkring to årtier, stjal lamper til en værdi af omkring 310.000 kroner.

Ud over betjenten var tre andre mænd tiltalt i sagen, herunder politimandens tidligere kollega. De tre blev idømt betingede fængselsstraffe.

Straffen for kollegaen lyder på 40 dages betinget fængsel for at have forsøgt at sælge den ene lysekrone, som han fik af sin tidligere kollega.

De to andre mænd, som er gode venner af den langfingrede politimand, blev idømt 60 dages fængsel.

Af de tiltalte var kun betjentene dukket op i Københavns Byret fredag eftermiddag til domsafsigelsen. De ankede begge dommen på stedet.

Det er uvist, om de to venner, som også er kendt skyldige i sagen, anker dommen.

ritzau