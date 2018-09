Dommerforeningens formand om besparelser: »Jeg er meget bekymret for værdigheden« Domstolene er sat i verden for at kontrollere magten og sikre borgernes rettigheder. Derfor bør de undtages sparekrav på finansloven, mener Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg.

Fra 2008 til 2018 er 17 procent af de ansatte ved de danske domstole blevet sparet væk. Du har kaldt det »principielt problematisk«, at Finansministeriet og Folketinget på den måde kan skære i ressourcerne til de danske domstole. Hvad mener du med det?

Serie Forbrydelse og straf Bander, radikalisering og ekstremisme fører i disse år til en ny retstilstand i Danmark, skabt af et politisk flertal på Christiansborg. Resultatet er hårdere domme, skærpet overvågning og strammere regler for indsattes færden. Politiken undersøger i denne serie udviklingen og ser på dens konsekvenser.

Sagen kort Nedskæringer i byretten Hvem? Mikael Sjöberg, formand for Dommerforeningen og landsdommer ved Østre Landsret. Hvad? På ti år er hver sjette fuldtidsansatte ved byretterne sparet væk. Samtidig har retterne fået flere komplicerede sager. Hvorfor? Dommere har flere steder mistet retssekretæren på grund af nedskæringer. Via fire computerskærme skal de derfor selv styre mikrofoner og bevismateriale, annotere i bilag, lydoptage, notere forklaringer og skrive referat i retssagen. De mange opgaver gør det sværere at høre efter, hvad der bliver sagt. Vis mere

»Folk bliver tomme i blikket, når man nævner grundloven, men en gang imellem skal den flages: Demokratiet er kendetegnet ved magtens tredeling – den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. I den ligning er det domstolenes opgave at sikre borgernes rettigheder, blandt andet ved at føre kontrol med de andre magtorganer. Det principielt problematiske er, at de to andre magter reelt kan bestemme størrelsen på domstolene – den magt, der skal kontrollere dem. Og de seneste år har de besluttet, at vi skal være stadig mindre. Jeg synes, det ville være logisk og naturligt at undtage domstolene fra de årlige sparekrav på finansloven på lige fod med de andre samfundsbærende institutioner, Folketinget, kongehuset, Ombudsmanden og Rigsrevisionen«.

Ugens store debatter i Danmark har handlet om, hvorvidt udlændinge skal give hånd, og hvorfor DBU ikke kan finde ud af at stille et landshold. Hvorfor tror du, folk bliver tomme i blikket, når du så taler om domstolenes udfordringer?

»Det er heldigvis sådan, at de færreste mennesker kommer i kontakt med domstolene. Måske bortset fra skifteretten i tilfælde af en arv, men det ordnes ofte via en advokat. Men fordi de færreste danskere har stået i en retssal, føler de måske også, det er lidt fjernt fra deres dagligdag. Alle kan derimod forholde sig til en politibil. Når jeg alligevel vil bede folk om at lytte, er det, fordi vi er en af samfundets centrale piller. Der er politikere, der gerne ser vores magt stækket, men når det kommer til stykket, er det trods alt nok de færreste. Vi har et af verdens bedste domstolsvæsner, men vi er ved smertegrænsen for, hvor meget vi kan skære i det, før det for alvor går ud over kvaliteten«.

Folk ville føle det uværdigt, hvis man puttede oplysningerne ind i en computer, og der så blev printet en afgørelse ud

Stort set alle offentlige institutioner i Danmark er blevet beskåret, effektiviseret og digitaliseret det seneste årti. Hvorfor skal retsvæsnet fritages for nedskæringer?

»Det er vi sandelig heller ikke blevet. Domstolene er gennem en årrække blevet effektiviseret og digitaliseret, og vi og vore brugere skal nok få glæde af digitaliseringen, når den engang kommer til at virke. Det, jeg kritiserer, er de årlige, automatiske besparelser uden omtanke for, hvad det er for opgaver, vi udfører for samfundet. De sidste 10 år er vi blevet skåret, samtidig med vi har fået flere komplicerede opgaver. Vi er ikke en fabrik, men et retsvæsen, der træffer afgørelser om borgernes skæbner og økonomi. Det skal ske med værdighed og grundighed og inden for en rimelig tidsfrist. Grundigheden opgiver vi ikke – det er den enkeltes retssikkerhed – men jeg er meget bekymret for værdigheden og tiden. Når en dommer skal sidde alene i en retssal og styre fire computerskærme og ikke har tid til at kigge tiltalte i øjnene, er det gået for vidt«.

I den nuværende budgetaftale skal I spare mindre end andre offentlige institutioner. De skal spare 2 procent om året, mens I skal spare 1,2 procent. Det kunne lade til, retsvæsnet i forvejen får særbehandling?

»Antallet af dommere i Danmark er fastsat ved lov. Det står også i loven, hvor de enkelte domstole skal ligge. Derfor er de to udgiftsposter undtaget sparekravet, og derfor ender vi på de 1,2 procent. Men det er også rigeligt. Når vi skal spare, går det ud over sekretærerne og de dommerfuldmægtige. Begge grupper er vitale for, at systemet fungerer. Og som din avis har afdækket, betyder fyringerne af kontorpersonalet, at dommerne skal lave stadig mere sekretærarbejde. Det er spild af deres gode løn, og det gør hele systemet langsommere, fordi der mangler kontorfunktionærer. Dommerne burde i stedet bruge deres tid på at træffe afgørelser i sager«.