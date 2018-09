Sejrherrerne efter slaget om fælleden: Den nye bydel på Amager Fælled er - næsten - en perfekt løsning Indbyggerne får længere til toget end oprindelig planlagt, påpeger socialdemokraterne. De konservative havde gerne set, at byggeriet var blevet indskrænket endnu mere.

Socialdemokraterne i København ville oprindelig have bygget 2400 boliger på et hjørne af Amager Fælled, som ved nærmere eftersyn viste sig at være stykke vild natur med en helt særlig fauna og flora.

Nu hvor samme parti efter to års folkelige protester har bøjet sig og accepteret flytning af byggeriet 500 meter mod øst til et sted på fælleden, hvor der er vandrerhjem og planer om en campingplads, kan man ikke spore meget socialdemokratisk nederlagsfølelse.

Tværtimod.

Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører, er tæt på at mene, at det endelige resultat af de mange armlægninger om Københavns sidste store stykke natur er endt med noget, der er lige så godt som byggeri på den oprindelige grund.

»Samlet set er vi meget tilfredse og lettede«, siger Jonas Bjørn Jensen og taler også på vegne af partifællen, overborgmester Frank Jensen (S), der under valgkampen sidste år var mere end hårdt presset i sagen om byggeri på fælleden.

Jonas Bjørn Jensen peger på, at antallet af boliger nu bliver 2550 (mod 2400 på strandengen), og at salget af de grunde, der nu er fundet til bebyggelse - både den på fælleden og et par andre steder - tilsammen indbringer de 1,3 milliarder kroner, som udviklingsselskabet By & Havn, der ejer strandengen, skal have som kompensation for, at strandengen bliver fredet.

Et par hår i suppen

Men der ér også enkelte hår i den politiske fælledsuppe, synes Jonas Bjørn Jensen.

Eksempelvis får de mennesker, der skal bo i den nye bydel på fælleden, op til en halv kilometer længere til Sundby Station; metrostationen der oprindelig blev bygget netop for primært at betjene en kommende fælledbydel. I dag ligger den station halvtom hen.

Og så synes Jonas Bjørn Jensen også, at det ikke er helt så praktisk, at der nu reelt skal bygges boliger to forskellige steder som led i aftalen: Dels på Amager Fælled, dels et mindre antal på 550 i Sydhavnen i et grønt område ved fiskerihavnen. Det betyder flere udgifter til infrastruktur og andet, fastslår han.

Jonas Bjørn Jensen anerkender de radikale og SFs succes med at forhandle omfanget af byggeriet på fælleden ned i størrelse.

»De gjorde noget for naturen men arbejdede også for boliger i en by, der vokser. Det håber jeg, at nogen roser dem for«, lyder det fra den socialdemokratiske ordfører.

Han peger på, at der bliver plads til 640 almene boliger i det nye byggeprojekt på fælleden. Han mener også, de bliver billige.

»Alt er jo relativt, men vi ved, at almene boliger er 60 procent billigere end privat udlejning«.

Fra hån til herlighed

En af ophavsmændene til ideen om at bygge på campingpladsgrunden - det som modstanderne af byggeri på fælleden senere har døbt Lærkesletten - den konservative Jakob Næsager, er også mere end tilfreds.

Faktisk er han på linje med SF og Radikale Venstre. Han ønskede også byggeriet på fælleden gjort endnu mindre.

»Men vi kunne jo se på de rapporter, vi fik fra forvaltningen, at der simpelthen ikke var ledig jord ejet af kommunen eller By & Havn, som vi kunne kapitalisere for at finde det manglende beløb. Og vi ville jo ikke bygge i stedet ved Valbyparken eller Kløvermarken«.

»Jeg kan huske, at jeg blev hånet for at pege på campingpladsgrunden, som nu ender med at være løsningen, som samler konsensus med to tredjedele af mandaterne«.

På spørgsmålet om Jakob Næsager håber, at den nye bebyggelse på Amager Fælled skal hedde Næsagerparken, svarer han:

»Nej«.