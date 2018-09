Sket i ugen: Skruebrækkere i skrueknopper

Jeg ved ikke, hvordan I andre 624.000 tv-seere havde det med at se vores vikarlandshold tabe 0-3 til Slovakiet på en knoldet bane i Trnava. Foruden de få danske tilskuere på Stadión Antona Malatinského, der kunne indløse billet til den bizarre kamp for en skaldet euro.

SAGT I UGEN I en anonym kronik rettede en af præsident Donald Trumps højtstående embedsmænd en uhørt kritik mod sin politiske chef: »Problemets rod er præsidentens mangel på moral. Enhver, der arbejder med ham, vil vide, at han ikke har nogen forankring i tydelige grundprincipper, som kan fungere som ledetråd for hans beslutningstagning«. (The New York Times) Statsminister Lars Løkke Rasmussen om fodboldtræner John ’Faxe’ Jensens indhop for det danske landshold, der måtte stille med lavere rangerende spillere: »Godt nok en svær situation, men kæmpe respekt for Faxe – hans attitude, motiver og kærlighed til dansk fodbold«. (Twitter) Den pensionerede og tiltalte overlæge Svend Lings om at hjælpe alvorligt syge patienter til at begå selvmord: »Jeg leger ikke gud. Folk er deres egen gud, folk træffer selv beslutningen, folk indtager selv midlet. Jeg er bare en tjener. Hvis de siger ’kom’, så kommer jeg, og hvis de siger ’gå’, så går jeg, for nu at citere Bibelen«. (Berlingske) Den britiske premierminister, Theresa May, efter offentliggørelsen af billeder og navne på to mænd, der mistænkes for gasangrebet i byen Salisbury på vegne af Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU: »Det var ikke en mission, de udførte på egen hånd. Det er så godt som sikkert, at den også blev godkendt uden for GRU, på et højt niveau i den russiske stat«. (Politiken) Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, vil ikke holde hånden over statsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis partiet ikke får opfyldt sine udlændingepolitiske krav: »Hvis ikke han vil redde Danmark, så vil vi ikke redde ham. Og så må han finde sit flertal et andet sted«. (Berlingske) Digteren Jørgen Leth om popularitetens pris og om at være genstand for satiriske programmer: »Jeg er ikke vild med parodierne, men sådan må det være. Det glæder mig, at ’Rytteriet’ selv henvender sig for at få accept til deres parodi, men nej, at blive brugt af satirikere, det er ikke det vigtigste for mig«. (Jyllands-Posten) Kokken Nikolaj Kirk var ikke helt tilfreds, efter et flertal i Københavns Borgerrepræsentation besluttede at bygge 2.000 boliger på et andet område end Strandengen på Amager Fælled: »De skal have ros for, at der ikke bygges der, men jeg tvivler på, at de helt forstår, hvor kompliceret naturen er«. (Politiken) Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) og nuværende chefredaktør på Børsen om sin fortsatte tro på konkurrencestaten: »Jeg skal ikke blande mig i Socialdemokratiets anliggende længere, men vil sige ’pas nu på med historien’. De ledere, vi i dag anser for store skikkelser, var jo stolte teknokrater«. (Information) Vis mere

Men selv blev jeg en smule nostalgisk ved gensynet med den hasteindkaldte landstræner John ’Faxe’ Jensen – ham, der ramte den lige i røven i EM-finalen. Det var som at vende tilbage til 1970’erne, da vi altid fik lammetæv, og landsholdets trinde træner Kurt Nielsen stod på sidelinjen i rød polyester.

Der var også rig lejlighed til at genopfriske de gamle paroler fra dengang, arbejdskampen blev udkæmpet på skibsværftet B&W. Hvor mange gange har vi ikke hørt ordene ’skruebrækker’, ’solidaritet’ og ’fællesskab’ i den forløbne uge?

Dog er der den afgørende forskel, at lønmodtagerne i dag udgøres af en samling stenrige fodboldstjerner med Christian Eriksen i spidsen, mens deres modpart, DBU, også har bredden ude i landets mindre klubber at tænke på.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvem der har mest ret i den komplicerede konflikt mellem DBU og Spillerforeningen om sponsoraftaler og om, hvorvidt det er urimeligt at kalde stjernerne for grådige enkeltmandsvirksomheder.

Men af en eller anden grund ender det altid i skænderi og aflyste kampe, når spillernes svar på en forbenet fællestillidsmand, Mads Øland, tørner sammen med DBU-direktøren, den fhv. militærmand Claus Bretton-Meyer.

I det mindste fik amatørlandsholdets spillere fra Vanløse, Avarta og Tarup-Paarup en på opleveren, da de var stjerner for en aften mod et hold af småknotne slovakiske proffer. Det lykkedes tilmed vikarerne at score, dog kun i eget net.

Men underholdningsværdien var mindst lige så stor, som når det rigtige landshold spiller venskabskamp, så måske var det derfor, at de rigtige spillere kort tid efter sidste fløjt i Slovakiet indgik en – midlertidig – aftale med DBU.

Vikarholdet måtte flyves ind i hemmelighed efter at have lagt øren til hånlige kommentarer fra højere rangerende spillere, hvoraf enkelte skulle have opfordret dem til at huske benskinnerne, når de kom hjem til den danske liga.

Men det var ikke nok til at tage humøret fra det alternative landshold af skruebrækkere i skrueknopper, som fulgte John ’Faxe’ Jensens opfordring og døde med støvlerne på.

»Vi var godt klar over, at vi ville være skurke for nogen, men det tager vi med«, forklarede Christoffer Haagh fra Jægersborg BK, der normalt gør sig mest i spillet futsal med flad bold og på lille bane.

Efter det hæderlige nederlag blev der også tid til at tage billeder sammen med en af slovakkernes stjerner fra Liverpool, og som smukke repræsentanter for Danmark sang de med på ’Der er et yndigt land’ og gav hånd til modstanderen.

Håndtryk og puttemiddage

Det kunne de fremmede lære af. I hvert fald dem, der vil gøre sig håb om at blive danske statsborgere. Selv om flere borgerlige borgmestre og Venstre-politikere havde svært ved at se det liberale i at indføre obligatorisk håndtryk ved de kommunale ceremonier, stod regeringen fast på endnu en stramning i udlændingekonkurrencen.

»Det er sådan, vi gør i Danmark«, sagde statsministeren, da han bakkede Inger Støjberg op i hendes lovforslag, som Mette Frederiksen trods alt måtte sige nej til.

Man må kunne forlange, at nye statsborgere giver hånd til myndighedspersonen, når de skriver under på at ville overholde grundloven. Det hører med til de sunde danske værdier, ligesom retten til at drikke sig i hegnet og fyre den af

Man må kunne forlange, at nye statsborgere giver hånd til myndighedspersonen, når de skriver under på at ville overholde grundloven. Det hører med til de sunde danske værdier, ligesom retten til at drikke sig i hegnet og fyre den af.

Men der må også være grænser. Takket være BT kender offentligheden nu til fænomenet ’puttemiddage’, som finder sted i privat regi af især nordsjællandske gymnasier. Her inviterer Whiskybæltets 3. g-elever håndplukkede piger fra 1. g med til lukket fest og gerne med et PS i indbydelsen om »ingen hår på kussen«.

I nogle tilfælde har puttemiddage udviklet sig til regulær seksuel chikane, hvilket en nu 17-årig tidligere elev på Rungsted Gymnasium kunne tale med om. Til disciplinerne hører at stikke agurker langt ned i halsen og slikke flødeskum af nøgne 3. g-overkroppe.

Noget sent tog gymnasiets rektor, Ruth Kirkegaard, affære og forsikrede, at der i fremtiden vil blive slået hårdt ned på puttemiddagene – også selv om de foregår uden for skolen. I yderste konsekvens kan det føre til bortvisning.

Skridtet videre gik Ekstra Bladets opinionsredaktør, Mads Kastrup, der foreslog et politisk opgør med det fornedrende kvindesyn i rigmandsghettoen: »Måske kunne man forlange, at de i Rungsted og omegn består en slags eksamen i danske værdier, hvis de vil beholde deres statsborgerskab«.

Oven på sådan en historie har samfundet brug for en kedelig sammenhængsreform, der gør op med overflødigt bureaukrati i den offentlige sektor. Siden Schlüter var statsminister, har skiftende regeringer prøvet at frigøre varme hænder til ældre og andre værdigt trængende ved at lette tåbelige arbejdsgange.