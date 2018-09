Teknikker til at huske:

Gentagelsesmetoden - husk tal, navne eller varer ved at gentage informationerne flere gange, sig dem eventuelt højt for dig selv. Det hjælper korttidshukommelsen på vej.

Stedmetoden Du forestiller dig en rute, du kender godt, fx vejen til arbejde eller dit barndomshjem, og så placerer du i tankerne de ting, du skal huske forskellige steder. Mælken på hylden i entreen, pillerne i køkkenvasken, vinen på sofabordet i stuen. Når du senere i supermarkedet gennemgår ruten, har du dannet billeder i hjernen, som gør det lettere at huske.

Remsemetoden Mange husker stadig remserne med tyske forholdsord eller et rim fra deres barndom. En metode til at huske er derfor at lave indkøbssedlen eller talrækken om til en sang eller en remse med en rytme.

