Faldt brændende ned fra tog: Ung mand slemt forbrændt af køreledning

En 23-årig mand blev alvorligt forbrændt, da han natten til søndag kravlede op på et tog på Esbjerg Station og ramte en køreledning.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der fik anmeldelsen klokken 03.25.

»En rengøringsassistent fortæller, at hun hørte et ordentligt knald. Hun troede først, at det var et skud, men da hun kiggede, så hun noget brændende falde ned fra et tog«, siger vagtchef Bjørn Pedersen.

Hun løb hen til toget og fandt den 23-årige, der lå stærkt forbrændt på jorden.

Den forbrændte mand blev i første omgang bragt til sygehuset i Esbjerg, og herfra blev han fløjet i helikopter til Rigshospitalet.

Vagtchefen kender søndag formiddag ikke nærmere til hans tilstand.

»Han var ved bevidsthed, da patruljen nåede frem, men de havde ikke kontakt med ham. Derfor ved vi heller ikke, hvorfor han kravlede op på toget«, forklarer Bjørn Pedersen.

De pårørende er blevet underrettet om ulykken.

ritzau