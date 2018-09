Ny våbensag: LTF'er fragtede våben i gul Louis Vuitton-taske Politiet videovervågede kæmpe våbenlager i kælderrum på Nørrebro

Den 20-årige LTF'er, AM, bliver indfanget på politiets overvågningskamera, da han låser sig ned i et kælderrum i en boligblok i København.

Et øjeblik efter træder han ind i vinklen fra endnu et kamera, som politiet godt skjult har placeret i kælderrummet, som filmer løs, mens den 20-årige i sort dynejakke og mørke joggingbukser knæler ned på gulvet, åbner en gul Louis Vuitton-taske, fisker en revolver op og skjuler den i kælderrummet.

Videoovervågningen bliver afspillet mandag i endnu en sag i rækken af våbensager med forbindelse til den københavnske bandekonflikt, som for tiden rulles ud i retssalene.

11 våben og 750 patroner

I den aktuelle sag er to medlemmer af bandegrupperingen Loyal To Familie, LTF, tiltalt for at have været i besiddelse af et enormt våbenlager i kælderrummet i Jesper Brochmands Gade på Nørrebro.

Ifølge anklageskriftet har politiet i september sidste år her fundet 11 våben, fortrinsvis pistoler, en revolver en riffel og to maskinpistol med tilhørende magasiner.

I alt er der fundet omkring 750 patroner af forskellig kaliber.

Dobbelt straf

Den tiltalte AM er sammen med den 30-årige AA tiltalt for våbenbesiddelse og efter straffelovens såkaldte bandeparagraf, idet anklagemyndigheden mener, at våbenlageret indgik i bandekonflikten.

Dømmes de to tiltalte, kan straffen ifølge bandebestemmelsen dobles op til flere års fængsel. Almindeligvis giver våbenbesiddelse omkring to et halvt år. Sagen føres som en nævningesag, hvorfor anklagemyndigheden går efter mindst fire års fængsel.

Jeg fik nøglen igen og besked om at hente posen. Jeg fik også at vide, at jeg skulle være maskeret AM, tiltalt

Både AM og AA, som også erkender medlemskab af LTF, nægter sig skyldige.

Frygt for repressalier

I dagens afhøring vil anklageren, Line Steffensen, vide, hvor 20-årige AM havde fået den gule Vuitton-taske med revolveren fra?

»Den fik jeg af en person, som jeg ikke vil sige, hvem er af frygt for repressalier«, svarer AM.

Var det et medlem af LTF, forhører anklageren sig.

»Det vil jeg ikke udtale mig om«, siger han.

Revolver i bukselinningen

AM har erkendt sagens forhold 2, som drejer sig om besiddelse af en revolver, det 12 våben i sagen. På en senere overvågningsvideo bliver han filmet, da han sammen med 3-4 andre afhenter våben. Her ses tydeligt, hvordan AM stikker en revolver ned i bukselinningen.

Hvem følges du med, spørger anklagern.

»Det vil jeg ikke udtale mig om«, siger AM.

Han fortæller, at han efter det første besøg i kælderrummet var blevet sendt tilbage igen for at hente våben.

»Jeg fik nøglen igen og besked om at hente posen. Jeg fik også at vide, at jeg skulle være maskeret«, siger han.

AM bliver spurgt, hvor hurtigt han henter revolveren, da han fik besked på det?

»Det er med det samme. Det skulle gå hurtigt. Jeg har den kun nogle minutter, så aflevere jeg den«, forklarer han.

Sagen fortsætter tirsdag. Anklageren kræver yderligere den 30-årige AA udvist af landet.

Rigsadvokat vil forbyde LTF

Sidste års konflikt mellem LTF og Brothas, der er tilknyttet Mjølnerparken på Ydre Nørrebro førte til mange skyderier med tre døde og flere sårede.

I dag har politiet udstedt et midlertidig forbud mod LTF-grupperingen. Det sker fordi Rigsadvokaten har bebudet, at han vil gå til domstolene for at få LTF opløst.

Grupperingen er, efter anklagemyndighedens opfattelse, en forening, der virker ved vold. Forbudsagen skal senere prøves ved retten.