Frederiksberg lukker to daginstitutioner og inviterer københavnerbørn ind i de andre Ventelisten har været lukket for københavnerbørn, men nu åbner Frederiksberg igen for at hjælpe nabokommunens børn. Samtidig lukker Frederiksberg Kommune 396 institutionspladser.

På Frederiksberg er der tomme stole på rød stue. I København står forældre i kø til at få deres børn passet.

Men nu har de to kommuner mulighed for at deles om pladserne.

Politikerne i Frederiksberg Kommune er blevet enige om igen at give københavnerbørn mulighed for at besætte de overskydende institutionspladser i kommunen.

Det fastlægges med budgetaftalen for 2019, som kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune netop har vedtaget. Ventelisten har været lukket siden marts, men nu bliver der igen åbnet op for, at forældre kan skrive sig op til en plads på Frederiksberg. Aftalen bakkes op af samtlige partier.

Frederiksberg Kommune har på grund af faldende børnetal mindst 450 institutionspladser for meget, mens nabokommunen København har været nødt til at åbne midlertidige institutioner for at kunne tilbyde en plads til alle børn.

396 pladser lukker

Tidligere har Frederiksberg Kommune præsenteret tre bud på, hvordan de ville komme de overskydende pladser til livs. Flere af buddene blev dog mødt med modstand fra forældre, og kritikken fra dem gik blandt andet på, at løsningerne tilgodeså budgettet frem for børnenes trivsel.

»I de tre oprindelige modeller havde man primært kigget på det økonomiske, men det er også relevant at kigge på, hvordan institutionerne fungerer - hvor tilfredse er forældrene for eksempel med den givne institution«, siger Laura Lindahl, som er medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for Liberal Alliance og formand for Børneudvalget.

Den nye løsning fører til lukning af 396 pladser. Det drejer sig om institutionen Nyelandsgården, som lukker 1. maj 2019 og Klatretræet, som lukker 1. august 2019. Derudover er politikerne blevet enige om at reducere antallet af skovpladser. Det betyder, skovafdelinger i Børneuniverset og Planeten lukker.

Ifølge Laura Lindahl er den nye løsning ikke er dyrere end de oprindelige modeller.

København må selv drive institutioner

Selv om københavnerne på den anden side af kommunegrænsen mangler institutionspladser, holder Laura Lindahl fast i, at Frederiksberg Kommune bør lukke børnehaver og vuggestuer.

»Min interesse er at varetage borgerne på Frederiksberg. Jeg har ikke et ønske om at drive daginstitutioner for københavnerne, 0g det kommer vi med den her aftale heller ikke til«, siger Laura Linddahl.

Hos Radikale Venstre er gruppeformand Ruben Kidde også tilfreds med løsningen.

»Desværre var det ikke muligt at undgå pladslukninger. I forhold til det oprindelige effektiviseringsforslag er vi dog nået lang vej«, siger Ruben Kidde.

»Det er jo ikke alle københavnere, der bor så tæt på Frederiksberg, at det vil give mening til at tage en plads, men med den her beslutning er der mulighed for at give en plads til de forældre, som har lyst«, siger han.

Jesper Kristensen (S), børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, glæder sig over, at Frederiksberg Kommune igen gør det muligt for københavnske børn at komme på venteliste.

»Nu ser vi frem til at høre fra Frederiksberg Kommune, hvilke forudsætninger der skal gælde«, lyder det fra Jesper Kristensen i en mail til Politiken.