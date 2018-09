Ekspert advarer mod nyttetænkning: »Efterskolerne er et frirum fra den slagne uddannelsesvej, og vi skal passe på balancen mellem hånd og ånd« Efterskolerne er i en rivende udvikling i retning af et større fokus på at oplyse unge om mulighederne i at tage en erhvervsuddannelse. Ekspert advarer mod nyttetænkning.

Andelen af efterskoler med erhvervsrettede fag og linjer har været på himmelflugt i de seneste år, og flere politisk skabte eller støttede forsøgsordninger eksperimenterer med at knytte efterskoler og erhvervsuddannelser tættere til hinanden. Efterskoleforeningen vil gerne være med til at løfte den politiske opgave, som regeringen har sat sig som mål: at andelen af unge, der søger en erhvervsuddannelse i 2020 skal være 25 procent imod de 19 procent, der gør det i dag.

Men i det krydsfelt mellem uddannelsespolitik, efterskoler og erhvervsuddannelse ligger en risiko for, at efterskolerne i højere grad skal leve op til en rolle i et politisk projekt, og at de kommer til at presse deres egne traditionelle værdier: frisind, almen dannelse og personlig, individuel udvikling.

Der vil være nogle elever, der har brug for et år, hvor man ikke skal tænke så pokkers meget over, hvad man skal i fremtiden Jens Christian Nielsen, ungdoms-forsker

Sådan lyder vurderingen fra ungdomsforsker og lektor ved Aarhus Universitet Jens Christian Nielsen, der i en årrække har forsket i unges udskoling og uddannelsesvalg.

»Efterskolerne har historisk haft en mere dannende funktion og lagt vægt på den, hvor de i stigende grad inden for de sidste 10-15 år har gennemgået en udvikling i retning af, at de i højere og højere grad også spiller ind i det formaliserede uddannelsessystem«, siger Jens Christian Nielsen.

Han peger på et overordnet niveau på, at en række vejledningsreformer i uddannelsessystemet i de senere år har stillet højere krav til at sende unge videre fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre igen til de videregående uddannelser. Dermed er det helt naturligt, at efterskolerne styrker deres kobling til ungdomsuddannelserne, siger han, men påpeger, at der i den store stigning i erhvervsfokus ligger en risiko for, at efterskolerne bliver til institutioner, der skal levere konkrete resultater på uddannelsesområdet.

»Det er klart, at det skaber et pres mod, at vi ser uddannelse på den samme måde i hele systemet, og at der kommer et ensidigt fokus på nytteværdi, hvor efterskolerne skal kunne vise resultater«, forklarer Jens Christian Nielsen.

Ifølge ham ligger det i efterskolernes natur, at de tilbyder et år, hvor eleverne sættes fri fra at tænke nær så meget over deres uddannelsesfremtid, som man gør i grundskolen, og i stedet kan fokusere på dannelse på et personligt og menneskeligt plan –det, man med en lidt slidt efterskolekliché kan kalde en boble afskåret fra omverdenen.

Vi skal ikke ud i noget instrumentelt med, at vi skal levere til samfundet Bjarne Lundager Jensen, Efterskole-foreningen

»Den store udfordring er jo så stadig at bevare sine rødder og mange af de ideer, der er omkring et stærkt værdifællesskab og stadig kunne give det, samtidig med at man måske kvalificerer nogle unge til at få et bredere syn på, hvad uddannelse er«, siger Jens Christian Nielsen og fortsætter:

»Der vil være nogle elever, der har brug for et år, hvor man ikke skal tænke så pokkers meget over, hvad man skal i fremtiden, og hvor de kan få lov til at komme lidt i sync med sig selv«.

De unge skal jo videre

Men når der i disse år kan ses et skift i retning af mere fokus på arbejdet med hånden ude på efterskolerne, er det udtryk for, at man gennem længere tid har haft et alt for ensidigt fokus på vejledning til de gymnasiale uddannelser, mener Karin Skjøth. Hun er leder af projektet E2E (fra efterskole til erhvervsuddannelse, red.), der sidste år fik bevilget 3 mio. kr. af Region Syddanmark.

»Jeg holder uendelig meget af den frisættelse, der er på efterskolerne, og den har jeg stor, stor respekt for. Men jeg synes også, at vi måske har svigtet eleverne i mange år ved at sende dem i en bestemt retning. Hvis man kun er en gymnasieforberedende skole, er det jo også et problem«, siger Karin Skjøth.

»De unge skal jo videre. De går jo ikke ud i ingenting. Selvfølgelig skal man også have lov til at gøre alle de ting, man traditionelt gør på en efterskole, men det ene udelukker ikke det andet. Efterskolen er både en boble og en overgang til det, man skal bagefter«, siger Karin Skjøth, der ser et stort vejledningspotentiale i efterskolerne, der har adgang til eleverne døgnet rundt, og derfor ofte har adgang til at tage en snak om dem om både stort og småt – herunder hvilke personlige og faglige kvaliteter de besidder, og hvilken livsvej, de gør klogt i at vælge.

»Så man skal ikke være så bange for at tage det (fokus på erhvervsuddannelser, red.) til sig. Jeg synes, at det passer uendeligt godt ind i efterskolerne«, siger Karin Skjøth.

En, der har taget det til sig, er Steffen Pedersen, forstander på Ladelund Efterskole i Vejen, hvor man siden 2017 har været en del af E2E-projektet.

Han er glad for, at efterskolerne bakker op om det politiske mål om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, men påpeger at det er vigtigt at holde en sund balance mellem de forskellige fagligheder.