Lokalpolitikere godkender plan, der kan give Midtjylland den højeste bygning i hele Vesteuropa Ikast-Brande Kommune har godkendt lokalplan, der kan bane vej for et kæmpeprojekt for modetøjsproducenten Bestseller.

»Der er en stolthed i byrådet. Det er en outstanding og once in a lifetime-mulighed.«

Sådan siger borgmester Ib Boye Lauritsen (V) til TV Midtvest.

Byrådet har på et møde mandag aften vedtaget at ændre lokalplanerne, så 'Bestseller Village & Tower' kan bygges med 645.000 kvm, skriver Estate Media.

Som navnet antyder, spiller modetøjsvirksomheden Bestseller en central rolle i planerne. Projektet fra Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen vil rumme et højhus på 320 meter - og dertil et højhus på 75 meter samt to på 50 meter og et på 40 meter.

Dermed kan den jyske by ifølge Ritzau blive hjemsted for Vesteuropas højeste bygning. Glaskæmpen 'The Shard' i London når knap 308 meter op i luften.

Her skal projektet ligge:

Der er planlagt både kontorer, boliger og butikker.

Projektansvarlig i Bestseller Anders Krogh siger til TV2, at virksomheden stadig afsøger muligheder.

»Der kan med andre ord stadig ske mange ting i forhold til det endelige projekt, og derfor vurderer vi også, at det på nuværende tidspunkt er alt for tidligt at udtale os konkret om projektet,« siger han.

Høringsfasen slutter 14. november.

Du kan finde dagsorden fra mødet med beskrivelse af projektet her.

Denne artikel blev først publiceret hos Politiken Byrum.