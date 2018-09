Her søger unge lugten af gylle, halm, jord under neglene og traktorer. Uh ja, traktorer!

»Jeg skal bare ud at køre traktor, så er jeg tilfreds«, lyder det fra en af drengene som svar på spørgsmålet om, hvorfor han har valgt landbrugslinjen på Bråskovgård Efterskole.

Selv om beskeden fra Jesper lød på, at AC/DC ville være helt konge, når der var blevet hentet en højttaler op i værkstedet, er det nu bandet Knoldesparkerne med hittet ’85 heste’, der brøler ud i stedet, mens drengene arbejder.

De snakker om skydelære, højderidser, og er det her en CO 2 eller tovejs, så enhver uden landbrugsviden bliver hægtet af fra starten. Når de går frem og tilbage mellem de forskellige stationer i værkstedet, slæber de med ranke rygge deres tunge sko af sted, som vejede hver mand 100 kilo.

»Det er bare en interesse, jeg har. Jeg er vokset op med traktor og alt sådan noget, så det har interesseret mig, siden jeg var 6 år gammel og kørte rundt med min nabo«, siger 15-årige Kris Stobberup.

Nå, men vi bli’r ik’ færdige af bare at stå her Dreng på landbrugslinjen

Et sted mellem Horsens og Vejle ligger de gamle bevaringsværdige fængselsbygninger, der indtil 1980 husede forbrydere af begge køn. Siden 1983 har bygningerne heddet Bråskovgård Efterskole, og forbryderne er skiftet ud med 130 unge, der har lyst til et anderledes år væk fra folkeskolen.

Hestelinjen trækker især i pigerne på Bråskovgård Efterskole. Foto: Therese Jægtvik

En hvid hovedbygning, hvor der faktisk stadig er tremmer for de bagerste vinduer i kælderen som et levn fra fængselstiden, og tre idylliske gule sidebygninger, hvoraf en har tårn og ur, danner tilsammen en gårdsplads med et lindetræ i midten. Her rider pigerne fra hestelinjen rundt, og eleverne på landbrugslinjen passer de 70 hektar jord, som efterskolen råder over. Det gør, at efterskolen kan være selvforsynende med grøntsager, frugt og næsten alt kød, og det fylder en stor del af at gå på en af landbrugslinjens 30 pladser. De andre linjer tilbyder blandet andet kokkelinje, techlab, jagtlinje, outdoor, design eller hest. Men interessen for landbrugslinjen er enorm, fortæller forstander Preben Bundsgaard.

Bråskovgård Efterskole Skolen råder over 70 hektar jord, som passes og bruges flittigt af skolens udendørslinjer. Landbruget er næsten færdigt i omstillingen til 100 procent økologi. Skolen åbnede i 1983. Faglinjer: kokkelinje, foto, heste, design, techlab, landbrug, outdoor og jagt. Har 130 elever fordelt på 9. og 10. klasse. 20 procent af pladserne er reserveret til elever med særlige behov, f.eks. hørehæmmede, unge med adhd, autisme eller andre diagnoser. Vis mere

»Om det skyldes, at der ikke er så mange om buddet, ved jeg ikke, men landbrugslinjen er ultimativt den linje, vi fylder først. Det er også vores største linje, der er altid venteliste, og det er den linje, der henter elever længst væk fra. Vi har både haft elever fra København, Aalborg og Færøerne«, siger forstanderen.

At køre traktor og holde materiellet kørende har landbrugslinjens drenges store interesse. Foto: Therese Jægtvik

Traktor er bare livet

Det er første værkstedslektion, og drengene skal file en metalklods til en terning med rundede kanter og hjørner. Det kan ikke betale sig at trykke hårdt, de skal bare file jævnt og lige. Efter et kort øjeblik summer hele værkstedet af én høj lyd, »wiuwiuwiu«. Nogle er hurtigere end andre til arbejdet. Efter kort tid kommer en af drengene sammen med sin makker hen til læreren Jesper og siger, at han har noget så ondt i sin højre hånd.

»Prøv med venstre«, siger Jesper.

»VENSTRE?!«, siger drengen, »Jamen hvad så med i aften?«.

»Har du ikke en roomie«, spørger Jesper. Drengene griner og vender tilbage til arbejdsbordet.

Sidste år var der tre piger på landbrugslinjen, men i år er der ingen. Det fjerner grænserne for, hvordan snakken kører på værkstedet og i marken, bemærker landbrugslærer Ib Borup Pedersen. Han underviser både i teori og praksis og er efterskolens driftsleder i landbruget.

Mange af drengene havde ikke skænket det en tanke, at der bag et praktisk håndværk også ligger teoretisk viden. Men det får de lært. Praktisk viden har de fleste i forvejen, for mange af eleverne på landbrugslinjen har enten selv boet på en gård eller haft fritidsarbejde på en.

Men så er der også Aksel, som var springgymnast på højt niveau, indtil han kom ud for en ulykke og brækkede nakken.

»Det er derfor, jeg har det her store ar i nakken«, siger Aksel og trækker ned i sin sweatshirt, så man kan se det aflange, lyserøde ar, der går fra nakken og ned til skulderbladene.

»Og så tænkte jeg bare: Nå, hvad skal jeg så? Noget, hvor jeg kan bruge min krop. Måske var det nu, jeg skulle prøve det med landmand?«.

Om vi bliver døve af det? Næ nej. Det eneste tidspunkt, vi er døve på, det er i skoletimerne. Der er vi døve med vilje. Det må du bare sige til Preben Drengene i værkstedet

Aksel skiller sig ud fra de andre elever på landbrugslinjen, men 20 procent procent af eleverne på Bråskovgård har i forvejen forskellige udfordringer. De kan være hørehæmmede, unge med adhd, autisme, Aspergers eller andre diagnoser, der gør livet som efterskoleelev en smule anderledes end for flertallet. Det giver en brogethed og et fællesskab, som er vigtigt for forstander Preben Brunsgaard.

»For mig handler det om at få skabt et fællesskab her, som fungerer for eleverne. Vores profil er, at vi har nogle meget forskellige unge mennesker fra alle samfundslag og med vidt forskellige indgangsvinkler til, hvorfor de lige har valgt Bråskovgård. Det er en ekstremt broget flok, og det er superspændende at få så forskellige elever til at fungere sammen og trives med hinanden. Når det lykkes, er det superfedt. Det bliver jo også grundlaget for, at det faglige fungerer«, siger han.

Høet er wrappet og fungerer også som bænk, mens eleverne venter på næste opgave. Foto: Therese Jægtvik

Eleverne havde skolestart mandag 13. august, og da Politiken kommer på besøg, har eleverne kun kendt hinanden i to uger. Alligevel er der allerede flere kærestepar, der følges hånd i hånd til morgenmad, hænger på hinanden om aftenen og til timer.

Tilbage i landbrugslektionen har eleverne forladt terningeprojektet og er gået uden for værkstedet, hvor de får instruktioner af Ib om dagens øvrige opgaver. En høj fyr sender rutineret en spytklat til jorden og tværer klatten ud med skoen.

Værkstedet ligger tæt på landevejen, kun en række træer skæmmer for udsynet, men det forhindrer ikke drengene i at dreje både ansigt og blik mod vejen, som man ser mænd i film vende sig om efter en flotte kvinder. Forskellen er bare, at de her drenge kigger efter traktorer. Og de drejer hovedet i god tid – ofte kan de nemlig høre på lang afstand, hvilken type og mærke traktor der er på vej.

»Åååårh, vi skulle lige bytte med den Massey Ferguson, hva’!«, siger en af drengene, og fokus forsvinder kortvarigt fra Ibs opgaveuddeling.

Ud over at skrue på traktoren skal der i dag muges ud, køres møg, samles æbler, kælderen skal vaskes, og grisestalden skal flyttes. Næste dag kommer der nye økogrise fra Flintholm til efterskolen, og grisestalden skal flyttes ud på marken. To drenge hopper ind i hver sin traktor. Den ene trækker, den anden løfter, og på den måde får de kørt den lille stald ud, hvor der er frisk kløver på marken. Grisestalden skal flyttes hver dag, så grisene altid har frisk kløver at gumle på.

Ved indgangen til marken står efterskolens får Pusser og venter. I løb foran traktorerne viser Ib vej med Pusser løbende efter sig som en hund. Sidste år, da Pusser var lam og ganske lille, blev hun afvist af sin mor, men to piger fra landbrugslinjen tog hende med ind på deres værelse og flaskede hende op. Pusser er nu blevet så menneskevant, at hun kan finde på at komme gående ind i undervisningslokalerne, hvis dørene står åbne.

Landbrugsmaskinerne skal passes og plejes, det er der meget læring i. Foto: Therese Jægtvik

Oppe ved værkstedet er drengene i gang med at skifte spidser på en plov og vende muldplader. De taler om, hvorfor de er på landbrug og ikke de andre linjer, outdoor for eksempel.

»Vi gider sgu da ikke ud at gå, det er møj hårdt. Vi vil hellere køre traktor. Vi er jo lidt ligesom piger, der godt kan lide at gå og passe blomster. Vi kan bare godt lide at passe traktor i stedet«.

De hamrer og banker og kaster omkring sig med værktøjet, så støjniveauet når skarpe højder.

»Om vi bliver døve af det? Næ nej. Det eneste tidspunkt, vi er døve, det er i skoletimerne. Der er vi døve med vilje. Det må du bare æ sige til Preben. Vi kan fint høre det, vi gerne vil høre«, siger drengene og griner.

Håndbremsen driller

Bråskovgård har sine egne 16 heste, der plejes og rides af pigerne på hestelinjen, og sammen med pasningen af markerne tager landbrugseleverne sig også af efterskolens høns, får, køer og kalkuner. De to sidstnævntes yndlingsbeskæftigelse virker i øvrigt til at være følgende: at samles i flok i opposition til hinanden og konkurrere om, hvem der kan larme mest. Underholdende for dem, der ikke er vant til optrinnet.

Nede ved laden står og sidder ni drenge på halmballer, mens de koncentreret følger med i, hvordan en tiende dreng kører møg fra laden og over på en anden traktors lad. Hvis man blot kiggede på drengenes ansigter, kunne de lige så vel se en fed film på Netflix.

Jord og olie under neglene er en selvfølge på landbrugslinjen. Foto: Therese Jægtvik

Ifølge forstanderen møder mange af eleverne på landbrugslinjen for første gang her andre unge, der deler samme interesse. De får nye venner, som heller ikke flygter og fnyser ved lugten af gylle, og for hvem halm og jord over det hele faktisk ikke er så slemt.

Efterskolens landbrug er næsten færdigt med omlægningen til 100 procent økologi. Ib Borup Pedersen forklarer, at han brænder for at give økologien videre til eleverne, og han vægter teorien højt. Han lærer dem blandt andet om forskellige typer af jordbund, de laver test og prøver af jordens pH-værdi, og de lærer at forstå sammenhængen mellem jordens frugtbarhed og antallet af regnorme i den. På landbrugslinjen er det derfor i princippet en grunduddannelse i økologi, som drengene får.

»Teorien ligger om fredagen og er den anden store del af landbrugsundervisningen, som mange ikke vidste, vi havde. Selv om flere af dem ikke er boglige typer, gør det en kæmpe forskel, når de brænder for at lære det«, siger Ib, der også står og holder øje med, at møget bliver flyttet ordentligt. Hvis det hele bliver stablet på den ene side af ladet, kan det tippe. Det sker relativt tit. Og så er der så at sige lort ud over det hele.

Nu er to andre drenge klar til at køre af sted med møget, for der er rift om at få lov til at køre. Traktoren bevæger sig fremad, men pruster på en måde, den ikke skal.

»HÅNDBREMSE!«, råber Ib og forsøger at overdøve traktorens motor. Han løber efter drengene, vinker og får til sidst banket på siden af traktoren. Med et stort grin vender han tilbage til de andre drenge, der smiler lidt mere forsigtigt. Det sker åbenbart også ret tit.

Eleverne kan lige nøjagtig nå et hurtigt bad inden aftensmaden klokken 18. Men derfor kan man jo godt lige køre en mælkesnitte eller to ned et kvarter i spisetid. Til frokost er der varm mad, og til aften er der koldt bord. Hver dag er der hjemmelavet mad – fra syltede rødbeder til farverige salater, rugbrød og stegt torskerogn. Ud over elevernes køkkenturnus står der to udlærte kokke i køkkenet samt en, der er lige ved at være færdig. En klokke ringer bordgrupperne op til fadene.

»Du skal lære at spise hurtigt, for ellers kan du ikke nå op til anden runde! Køkkenet går meget op i at undgå madspild, så du kan risikere, at nogle af fadene er tomme, hvis du kommer op som en af de sidste bordgrupper«, fortæller nogle af drengene.

Bordene er pyntet med solsikker fra efterskolens marker. Og man skal altså huske at tage sin egen tallerken med op til bordet, uanset om man så bare skal hente et enkelt stykke brød.

Efter aftensmad starter stilletimen, hvor eleverne skal være på deres værelser. Der skal være ro, og de kan enten lave lektier, høre rolig musik eller bare slappe af. Hvis de har brug for hjælp til lektierne, kan de også komme ned på lærerværelset, hvor der er lektiecafé. De har stilletime hver dag, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at have lavet sine lektier. Og når stilletimen er slut, er der fri leg indtil klokken 21, hvor aftenkaffen og lidt natmad lokker i spisesalen. En flok går i salen og øver spring eller spiller badminton. »Lortebold!«, runger det ud over det hele, da en kamp mellem to drenge ender 21-1.

»Tak for kampen, Kasper!«.

»Ja, hold din kæft«, lyder svaret, men kampen bliver alligevel afsluttet med et kæmpekram og et par dunk på ryggen.

Andre elever går op for at fodre hestene, laver armbåndsværksted på lærerværelset eller hopper på cyklen ind til Hornsyld for at proviantere slik og nudler hos købmanden. I fællesrummet på gangen Pilot slænger en flok piger sig halvt oven på hinanden. De har trukket op i trøjen på den eneste dreng i sofaen, og nu sidder de med lommelygte og meget fokuserede blikke og presser bumser ud på hans brystkasse. En anden pige sidder på sofaryggen bag drengen med et ben på begge sider af hans hoved. Hun nusser ham i håret og på ørerne, så turen i behandlingsstolen ikke er så slem.

»Tag ik’ et foto af mig!«, skriger en af pigerne, da Politikens fotograf nærmer sig med sit kamera. Drengen er heldigvis klar.

Klokken 22 skal eleverne være på deres værelser, men der er stadig larm på gangen. Der bliver hamret på døren til toilettet, en pige råber: »HOLD SÅ OP!«, og drengene griner. Men da klokken runder 22.30, bliver der brat stille.

Morgenstund har rengøring i mund

De kommer gående tre og tre, dryssende over gårdspladsen. Skuldrene er trukket højt op, de skutter sig. Mindre kække end i går aftes.

Selv om det er sidst i august, er solen denne morgen forsvundet, og vejret virker mere efterårsagtigt end sensommervarmt. Alligevel kommer folk i klipklapper, for maosko og kinasko er so last year gange ti, klipklapper er tydeligvis dette års klare efterskolefavorit.

Et kærestepar kommer gående med armene om hinanden. To andre finder hinanden på gårdspladsen i et romantisk øjeblik, inden de andres morgenhost blander sig.

Man skal ikke spise morgenmad, men man skal ned at sætte sit kryds på listen, så lærerne kan se, at man er vågen og klar til dagen. I princippet må man derefter gerne gå op i seng igen, hvis det er det, man har mest lyst til. Og snakken går da også noget langsommere her til morgen. Ved mange borde er den faktisk fraværende. To drenge går i stedet hen og aer en pige, der er faldet omkuld ind over bordet, på håret.

Lidt over halv otte er morgenmaden slut, og de dunkle værelser virker mere tillokkende end de meget oplyste gange, men nu er det tid til rengøring. Endnu et kærestepar vrider de sidste minutter ud af morgenen bagerst i fællesstuen, hvor de kysser i sofaen. Høj musik drøner ud ad de åbne vinduer rundtomkring på skolen, og der bliver støvsuget, vasket og luftet ud en masse. Alligevel er man næsen ikke i tvivl om, hvilken gang der er ren drengegang. Det tager nok flere dage at lufte den genkendelige lugt ud, der afslører indelukkethed og drengehørm forsøgt skjult med deo- og hårspray.

»Det her er den hårdeste pligt, vi har«, siger en dreng, der kommer trækkende med støvsugeren.

»Og jeg er ikke rengøringsmenneske!«, tilføjer han.

»Hvis der er noget, jeg er, er det maskinfører«, siger en anden.

I en af sidelængerne er pigerne allerede færdige med dagens rengøring. De sidder i gangens fællesområde og snakker om, hvordan der oppe i Strømbo lugter af prut, og hvordan man ikke kan få lov til at lufte ud der, fordi drengene skriger »Nej, nej, luk vinduet«, hvis man prøver at snige en frisk brise ind.

»Der sidder altid drenge her i vores fællesområde, selv om det er en pigefløj. Det er bare så pinligt, hvis man har været i bad og bliver nødt til at gå forbi dem. Så glor de, som om de aldrig har set en pige før«, siger en af pigerne.

Bråskovgård er næsten færdig med omstillingen til økologisk landbrug. Foto: Therese Jægtvik

Friske varer fra morgenstunden

Denne morgen er det det andet landbrugsholds tur til at have praktisk undervisning. Der skal hives løg op, og de skal fordeles i netkasser, så de kan tørre. Ib fordeler dagens opgaver.

»Nå, men vi bli’r ik’ færdige af bare at stå her«, siger en og går ned mod hestestalden. Andre skal ordne traktor. En kratter jord ud, en anden spænder bolte.

»Det tager jo en million år ... Nå, men vi skal også have nogle 22’ere med ud«, siger en.

»Der ligger en 22’er lige der«, svarer en anden.

»Hvad fanden er det, vi skal bruge 22’ere til lige nu? Vi ska’ vende skær«, siger en tredje.

Det arbejde, som drengene er i gang med, er i virkeligheden en- eller tomandsarbejde. Efter et stykke tid kommer yderligere to drenge til; de har lige fået fri fra deres anden time. Nu står de står otte drenge rundt om traktoren.

»Vi lærer hinanden godt at kende her«, siger en.

»Man lærer også mandagsholdet at kende her«, kommer det prompte fra en anden, der hentyder til de to drenge, der er kommet for at være med, selv om det ikke er deres landbrugstime.

»Slap nu af, William!«, siger en af drengene.

»Jeg skal nok begynde at komme og nasse på jeres timer ...«, siger William og bliver afbrudt. Fokus skifter hurtigt, når arbejdet er udfordrende.

»Du skal jo holde ve’, din hvalp!«, siger en.

»Ja, det gør jeg da å!«, svarer en anden.

Der hænger grå skyer over Bråskovgård, luften er fugtig, men frisk, og indimellem kommer der en brise af gylle. På den lille gåtur hen til marken med løg og solsikker er formiddagsdrengene meget opmærksomme på journalistens tøj, der godt kunne have passet bedre ind i landbrugsstilen. Vil du låne noget, spørger de og tilføjer kort efter, at det måske godt kan blive lidt svært med sko, da de bruger henholdsvis størrelse 46 og 48,5.

Skolen råder over 70 hektar jord. Foto: Therese Jægtvik

Hurtigt er drengene i gang med at hive løg op. De store flotte løg viser sig dog at være længere oppe i marken, hvor de har haft længere tid til at gro.

»Woop woop, det kan vi bruge! Det er dét, vi kalder løg!«

»Det løgn!«, siger en anden, og de griner.

Efter små to timer med praktisk arbejde det tid til endnu et bad og så ned i fællessalen, hvor der er samling klokken 10. Traditionen tro indledes mødet med fællessang, og nr. 30 i Højskolesangbogen er tydeligvis ved at sidde på rygraden hos eleverne. Et par praktiske beskeder, og så er der tilbagemelding på dagens rengøring. En daglig rutine, hvor navnene på de elever, der ikke har klaret rengøringen godt nok, bliver råbt op, og det bliver fortalt, hvad der skal gøres bedre. Listen er lang og strækker sig fra utømte skraldespande, uredte senge og beskidte toiletter til græs på gulvet. Faktisk er der græs OVER DET HELE.

»Den liste er for lang!«, slutter læreren af.

De dovne elever må først gå til 10-pause, når rengøringen er gjort om.

20 minutter senere trisser folk ind til geografi og protokolføring. Landbrugseleven Mikkel sidder nu i pæne sko, stramme jeans, polo og med håret sat i en lille man bun. Flere ser ud til at føle, at sengen oppe på værelset havde været rarere at opholde sig i. Andre sidder med deres computer foran sig. Der er lige dele Macs og Windows, og på en af dem står der med store sorte bogstaver påklistret: RANDERS. Enkelte hviler åbenlyst ansigtet i hånden med albuen på bordet.

»Mange af de opgaver, I kommer til at aflevere, er på gymnasieniveau«, fortæller geografilæreren Jens Henrik.

En elev tager en dyb indånding, spiler kinderne ud og så: »Puuuuuh«, sukker han.

Undervisningen går fra verdensdele til at handle om vand, atmosfære, ozonlag, stjernestøv, men for nogle handler den vist mest bare om nedtællingen til frokost og næste landbrugslektion.