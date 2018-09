Man kan ikke tune sin scooter uden at have styr på matematikken

Et enkelt ophæng står færdigt, og en mountainbike hænger mellem tre drenge. 16-årige Mikkel Heede Larsen står og skærer enden af det ene gummihåndtag af med en hobbykniv. Med hastige bevægelser skærer han i det sorte gummi, før han råber:

»Mads! Mads, du må få dig en ny hobbykniv! Den er vildt sløv, den her. Jeg henter fandme min egen, næste gang jeg er hjemme«.

Underviseren på smedelinjen, Mads Henriksen, tager et par afslappede skridt hen mod den ophængte cykel og kaster et enkelt blik på kniven.

Vi prøver at tydeliggøre, at de boglige fag også kan bruges her i værkstedet Kim Jespersen, lærer

»Det er en perfekt hobbykniv, det der. Det handler om tålmodighed«, og så går han videre og hjælper de drenge, der er i gang med at file metallet til de nye cykelophæng.

Tilbage står Mikkel Heede Larsen og fortsætter kampen med hobbykniven. Hans mor er selv håndværker, men er nu ved at uddanne sig til vicevært, og hendes kæreste er tømrer. Han kan godt se sig selv på smede- eller autolinjen, selvom it-fagene også trækker lidt. Hans kommune foreslog ham at tage på efterskole, fortæller han. Han er ikke sikker på hvorfor.

»Men min mor syntes, at det var en god idé. Og jeg syntes også, det var fint«, siger han.

Mikkel Heede Larsen er en af drengene på Nysted Efterskoles auto- og smedelinjen. Han er i gang med at klargøre en mountainbike til eftermiddagens terræntur. Foto: Mads Nissen

Cyklen, som Mikkel Heede Larsen står og arbejder på, skal være klar til eftermiddagen, hvor drengene skal ud at køre på dem for første gang. Det er nyt, at smedelinjen også har ’adventure’-fokus med mountainbiketure.

Efter skolereformen var det pludselig ikke længere tilladt at lære efterskoleeleverne at svejse, og den tid, hvor de før færdiggjorde deres produktioner, skal nu gå med noget andet. Derfor er der blevet købt cykler. Efterskoleåret er først lige skudt i gang, og alle eleverne på Nysted Efterskole er ved at se an, hvilken linje de vil vælge.

Efterskolen i Nysted blev grundlagt tilbage i 1977 af en gruppe lærere, der gerne ville skabe et sted med en mere praktisk orientering som alternativ til folkeskolen. Dengang gik der lige over 30 elever – i dag huser den omkring 130 elever og 30 lærere, cirka to tredjedele drenge og en tredjedel piger.

Nysted Efterskole Ligger i Nysted på Lolland og er stiftet i 1977 med et ønske om at skabe en efterskole med fokus på håndværk. Har omkring 130 elever om året og 30 ansatte. Har både 8., 9. og 10. klasse. Koster 2.255 kroner om ugen før tilskud. Efterskolen har en række praktiske linjer som: maskiner & landbrug, smed, tømrer & natur, auto & teknik, ridelinjen, men også e-sport & it, kunsthåndværk & design. Eleverne kan tage traktorkørekort og jagttegn.

I dag hedder de pædagogiske begreber noget andet end i 70’erne, men grundtanken er den samme, siger forstander Per Just: at skabe et sted, hvor alle anerkendes for deres forskellige evner – også selv om de ikke er boglige. Skolen vil gerne være et tilbud til elever, som synes, folkeskolen trækker tænder ud, og som har brug for at opleve, at man kan lære noget nyt på en anden måde end med næsen i en bog.

Fællesskabet har stor betydning for eleverne. Foto: Mads Nissen

»Da adgangskravet på teknisk skole på et 2-tal blev indført, satte det virkelig frustrationer i gang hos os. Vi har nogle, der bare kæmper og kæmper for at få de karakterer i hus, selv om de virkelig blomstrer i deres håndværksfag«, siger Per Just.

Når det kan lade sig gøre, forsøger de også at arbejde på tværs af fagene, fortæller Kim Jespersen, der underviser eleverne på autolinjen: »Vi prøver at tydeliggøre, at de boglige fag også kan bruges her i værkstedet. Så vi prøver at undervise i naturfagene hernede og illustrere med brændstofs blandingsforhold eller en generators funktioner for at vise, hvordan matematik for eksempel kan bruges i praksis«, siger Kim Jespersen og tilføjer med et skævt smil:

»Du kan heller ikke tune din scooter, hvis du ikke får styr matematikken«.

I Nysted gør lærerne meget ud af at vise eleverne, at matematik ikke behøver foregå i klasselokalet med næsen i en bog. Foto: Mads Nissen

Smed må det være

De fleste af eleverne er lige startet efter sommerferien, men da skolen tilbyder 8., 9. og 10. klassetrin, er der også enkelte garvede elever imellem.

»Vi er alle sammen førsteårs. Eller. Hvad med dig?«, siger Mikkel Heede Larsen og kaster et blik på hans klassekammerat, der står og piller fraværende ved cyklens andet håndtag.

»Hallo!«, hans sidemand slår hans ene høretelefon ud af øret på ham, og han nikker mut. Han hedder Frederik Kjærgaard, fortæller han.

»Ligesom smøret!«, siger Mikkel Heede Larsen med et grin, og Frederik Kjærgaard river resolut den anden høretelefon ud ad øret og siger et utvetydigt og højlydt nej.

Alle mænd i min familie har været smede. Og vores navn kommer sikkert fra dengang i middelalderen, hvor man var opkaldt efter sit arbejde Sejer Smed, elev

»Nå, nå. Den smører ellers bedst«, siger Mikkel Heede Larsen med et skuldertræk og får et prompte »Det sagde hun også i går!« fra Frederik Kjærgaard, før alle tre drenge griner højlydt og giver mountainbiken et energisk dask.

Vandtank somshelter

En rungende metallisk lyd overdøver grinene, da en flok drenge ruller en gammel vandtank over betongulvet. Den skal laves om til en ovn, der kan stå ude ved efterskolens shelter.

Sejer Smed og Anton Alex-Borring sidder på et bord og følger vandtanken. De har færdiggjort prototypen på det metalophæng til cykler, som er smedelinjens første projekt.

Sejer Smed er her for at tage 10. klasse. Han synes, at hans navn har forudbestemt linjen for ham.

»Alle mænd i min familie har været smede. Og vores navn kommer sikkert fra dengang i middelalderen, hvor man var opkaldt efter sit arbejde. Så jeg tænker helt klart, at jeg skal være her på smedelinjen, også når prøveperioden er slut«, siger Sejer Smed.

Det var Københavns Kommune, der fandt Nysted Efterskole til ham, fordi han havde nogle boligproblemer, fortæller han. Og han var glad for forslaget.

»Folkeskolen havde ærligt talt været en lidt hård omgang, så jeg synes, det er fedt at lære noget håndværk«, siger Sejer Smed.

Når matematikken forklares ved hjælp af brændstofs blandingsforhold og andre håndgribelige måleenheder, stiger interessen. Foto: Mads Nissen

Dagens frokost skal indtages tilbage på skolen, og der opstår råb og løben, mens eleverne skal ud af arbejdsbukser- og sko og tilbage i sneakers og joggingbukser. Efterhånden er alle nået tilbage fra frokost og over i den gamle produktionshal. Cyklerne findes energisk frem, og vanddunkene fyldes en efter en. Flere og flere begynder at cykle i cirkler i produktionshallen under protester fra Kim Jespersen, der underviser på autolinjen i hallens anden ende.

Netop som alle mand har samlet sig i en lettere kaotisk cirkel af drenge og cykler foran den gamle produktionshal, kommer Sejer Smed gående med to venner.

Underviseren på smedelinjen, Mads Henriksen, kaster dem et blik og spørger, hvorfor de først kommer nu.

»Jamen, der var super meget trafik«, siger Sejer Smed, mens han hektisk fylder sin vanddunk og finder cykelhjelmen.

Mads Henriksen smiler skævt og kaster et blik ud mod den aldeles døde vej, der fører fra Nysted by ud mod den gamle produktionshal.

Langt om længe samles hele smedeholdet uden for hallen, og det er ved at være tid til at teste de nye cykler. Det er sidste punkt på dagens program, inden hele skolen samles til fredagshygge, og eleverne tager hjem på weekend. Lærer Mads Henriksen forsøger at få alles opmærksomhed til et par instrukser.

»Når vi kører, vil jeg gerne starte med at være forrest. Det behøver jeg ikke at være hele vejen, men jeg vil gerne starte sådan. Vi kører til, men vi skal stadig overholde de almindelige regler og give tegn«, siger Mads Henriksen, før han bliver afbrudt af Mikkel Heede Larsen:

»Vi skal køre hurtigt, men lovligt!«, råber han, mens han løfter det forreste hjul på sin mountainbike.

»Så. Du skal ikke oversætte mine instrukser, Mikkel«, siger Mads Henriksen med fast stemme, og Mikkel sænker cyklen igen, før hans lærer får rundet regelsættet af for de mange drenge, og de alle stiger op på cyklerne og begynder at trampe fast i pedalerne. Med Mikkel Heede Larsen forrest på vej ud af gården.