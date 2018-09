Efterskoler som en hyldest til kloge hænder

Et kæmpe hoved og en meget lille krop, som sjældent bruges. Ja, jeg ved det lyder som en beskrivelse af et rumvæsen. Men det er en karakteristisk, som kan knyttes til den danske skole. Skolen er på mange måder blevet stadig mere boglig. Der er kommet flere timer i dansk og matematik, ligesom eleverne introduceres til fremmede sprog fra de helt små klasser. Men stik mod de politiske intentioner er det, som om kroppen i skolen er blevet til noget, som vi sidder med og slæber rundt på, og hænderne især bruges til at taste på iPhones og bærbare computere.

For mange er efterskolen blevet et sted, hvor eleverne langt om længe har fået kroppen med. Hvad enten passionen har været dans, vindsurfing eller mountainbike, er efterskoleåret blevet et år med drøn på, og hvor det har været muligt at få bedre balance mellem bøger og bevægelser.

Mange skoler mangler penge, egnede lokaler og lærere til at undervise eleverne i praktiske færdigheder

Selv om ambitionen har været at få kroppen mere med i skolen, er der fra skole til skole og fra kommune til kommune stor forskel på, i hvilket omfang det er lykkedes. De praktiske, kreative og musiske fag er på mange skoler stort set forsvundet – eller er blevet valgfag, som især appellerer til de elever, der i forvejen er aktive. Mange skoler mangler penge, egnede lokaler og lærere til at undervise eleverne i praktiske færdigheder.

Olie på fingrene

Der kan efterskoler spille en vigtig rolle. I dette tillæg skriver vi om efterskoler, som har fokus på de praktiske færdigheder. Det, som nogle kalder kloge hænder – det vil sige hænder, som kan omsætte tanker til noget, som kan bruges af andre.

På de følgende sider kan du tage med til Bråskovgård Efterskole og komme ud at køre traktor. Her er unge, som passer skolens dyr og 70 hektar jord. Og som brænder for at arbejde med landbrug. Du kan også komme med i gryderne på Baunehøj Efterskole og følge, hvordan eleverne finder den rette størrelse, når de hakker bladselleri, og krydderier, når de kaster sig over japansk cuisine. Eller du kan tage en tur med til Nysted, hvor unge lærer at reparere biler og cykler og heller ikke går af vejen for at pløje en mark.

På forskellig vis åbner disse efterskoler elevernes øjne for, at der findes en anden vej end den slagne gennem et gymnasium og på en videregående uddannelse. Der er findes gode jobs og muligheder for dem, som har lyst til at arbejde med hænderne.

På vej videre

I løbet af få år kommer til der til at mangle 70.000 med håndværksuddannelse i Danmark. Tre ud af fire unge søger mod et gymnasium. Hver anden på det almene gymnasium og de øvrige på højere handelseksamen (hhx) eller højere teknisk eksamen (htx). Det er nu mindre end hver femte ung, som vælger en håndværksuddannelse. Så ingen tvivl om, at det stigende antal efterskoler, som fokuserer på praktiske færdigheder, er med til at løse en vigtig samfundsopgave. En opgave, de i øvrigt løser sammen med de frie fagskoler, som længe har haft tradition for at udstyre unge med kloge hænder.