Alvorligt ildebefindende afbryder retssag mod Peter Madsen

Peter Madsen må vente på rettens afgørelse om, hvorvidt hans dom om livsvarigt fængsel skal stadfæstes. Retsmødet i Østre Landsret er aflyst resten af dagen.

En domsmand i retten har fået et alvorligt ildebefindende, men er ved bevidsthed igen og nu uden for livsfare. Det bekræfter Østre Landsret.

Retsmødet tog en dramatisk drejning. Hjertestarter blev fundet frem, og en ambulance blev tilkaldt til stedet, fortæller Politikens Frank Hvilsom fra landsretten.

25. april blev Peter Madsen idømt livsvarigt fængsel i Københavns Byret for drabet og parteringen af den svenske journalist Kim Wall. Efterfølgende har han valgt at anke strafudmålingen.

Det er den ankesag, som forleden gik i gang i Østre Landsret i København, og som skulle have fundet sin afgørelse senere i dag. Der er endnu ingen oplysninger om, hvornår ankesagen skal fortsætte.

Retten var i forvejen nede på to domsmænd, fordi den tredje måtte træde fra, og de to tilbageværende havde hver fået tildelt 1,5 stemme. Fordi sagen ikke kan gennemføres med kun en domsmand, er det endnu uklart om ankesagen skal gå om. Det arbejder retten nu på at finde ud af.

Procedure afbrudt

Afbrydelsen skete midt i anklager Kristian Kirks procedure og argumentation for en stadfæstelse af dommen fra Københavns Byret om livstidsfængsel eller forvaring.

Almindeligvis vil et drab for en ikke tidligere dømt person blive takseret til 12 år. Men anklageren fremhæver, at i denne sag er der tale om ualmindelig grov vold, en særlig hensynsløshed og en kynisk planlægning.

Kim Wall var værgeløs og forsvarsløs i ordets meste ekstreme forstand, fremhævede anklageren.

»Hun må have tryglet for sit liv, da det stod klart for hende, at dette ville hun ikke slippe levende fra«, sagde anklageren.

De brutale handlinger mod Kim Wall var en »middelalderlig torturbøddel værdig«, mener Kristian Kirk. Selv om den endelig dødsårsag ikke er fastslået, er det mest sandsynligt, at det er sket ved halsoverskæring, vurderede anklageren.

Da sagen i april blev afgjort i byretten bad Peter Madsens forsvarer i sin procedure om, at ubådsbyggeren skulle frifindes.

»Det er en fin historie, som anklagemyndigheden har præsenteret. Man kan kalde det en gyserhistorie. Men det er en historie, der er blottet for facts og beviser«, har forsvarer Betina Hald Engmark ifølge Ritzau tidligere sagt i sin procedure.

Hun nåede aldrig at procedere ved dagens retsmøde, men har tidligere fortalt, at hun går efter at få Peter Madsens straf ned. Ifølge DR har hun dog ikke villet fortælle, hvilken strafudmåling hun mener er den rigtige.

Da sagen blev afgjort i byretten, gik hun efter en strafudmåling på 14 års fængsel, hvis ikke dommeren gik med til en frifindelse.

Hun mener, at oplysningerne i sagen ligeså vel kan benyttes til at fortælle en anden historie, nemlig den om Madsens uskyld.

»Det er uden for kategori«

Også planlægningen, som gik forud for drabet, nåede anklageren at trække op. På dagen, 10. august 2017, medbragte Peter Madsen en fukssvans i ubåden. I tiden op til havde han lagt rørstykker i båden, en tilspidset skruetrækker og en ekstra kedeldragt.

»Det har byretten konstateret var forberedelseshandlinger. Det var ikke spontane handlinger. Store dele af planen var lagt, og han ventede kun på sit offer«.

Kim Wall var et tilfældigt offer. Han havde ikke en bestemt kvinde i tankerne, sagde anklageren.

»De uhyrlige handlinger er særligt planlagt. Det er en velovervejet handling. Tænk over hvilken kynisme der skal til at planlægge i sådanne detaljer«.

»Det er uden for kategori. Vi har aldrig set noget lignende og kommer formentlig aldrig til det igen«, sagde han.

Peter Madsen blev efter retsmødets afbrydelse ført ud af salen.