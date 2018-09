Retten frifinder mænd for gruppevoldtægt og bedøvelse

Retten i Herning har fredag frifundet fire mænd for anklagen om gruppevoldtægt og forudgående bedøvelse af en 19-årig kvinde i en lejlighed i Herning sidste år.

De fire mænd i alderen 22 til 26 år var tiltalt i den opsigtsvækkende sag for at have givet kvinden en bedøvende pille og derefter udsat hende for grove seksuelle krænkelser.

De var blandt andet tiltalt for at have stukket forskellige genstande op i kvindens underliv.

Men retten har ikke fundet tilstrækkelige beviser til at dømme dem.

»Retten finder det ikke bevist, at de tiltalte har dopet S (kvindens navns forbogstav, red.) med et ukendt stof på en ukendt måde«, hedder det i skyldkendelsen fra retten.

De tiltalte har i retten forklaret, at de ganske rigtigt var sammen med kvinden.

Men det foregik med kvindens fulde accept, har de hævdet.

Uenighed i retten

En af de tiltalte, en 22-årig mand, er dog kendt skyldig i voldtægt af en tidligere kæreste.

Han er også fundet skyldig i at have forsøgt at påvirke et vidne til at afgive falsk forklaring for retten.

Det skete ved, at han forsøgte at udsmugle et brev fra arresten.

Han var endvidere tiltalt for at have forsøgt at true den forurettede kvinde til tavshed. Det er han dog frifundet for.

Retten har været uenig om de vurderingen af de tiltaltes skyld. Men stemmevægten mellem nævninger og dommere gør, at de tiltalte frifindes for hovedforholdet.

Flere af de tiltalte er fundet skyldige i at have delt krænkende billeder af det seksuelle samkvem med kvinden.

De tiltalte reagerede med lettelse, da retsformanden læste konklusionerne op.

Efter en kort pause skal forsvarere og anklager nu argumentere for, hvilken straf der kan anses for passende.

Derefter skal retten igen trække sig tilbage og votere. Det ventes endelig dom senere fredag.

