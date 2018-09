Domsmand fik ildebefindende: Peter Madsens ankesag kan ende med at gå om

Det er muligt, at ankesagen mod Peter Madsen skal gå om.

Det skyldes, at dagens retsmøde er blevet aflyst, efter en domsmand fik et alvorligt indebefindende. Domsmanden er nu uden for livsfare, men det er endnu uklart, hvorvidt sagen skal gå om.

Fra start var der tre domsmænd på sagen, men den ene måtte tidligere i ankesagen træde fra på grund af et jobskifte.

Derfor var der kun to domsmænd med til dagens retsmøde. De havde hver fået tildelt 1,5 stemme.

Sagen kan ikke fortsætte med kun én domsmand, og derfor er det endnu usikkert, om hele ankesagen skal gå om. Det arbejder retten nu på at finde ud af.

Inden retsmødets afbrydelse nåede anklager Kristian Kirk at fremføre dele af sin procedure, hvori han bad om skærpet straf til ubådsbyggeren.

Betina Hald Engmark, forsvarsadvokat i sagen, ønsker derimod en mildere strafudmåling.

Detaljeret gennemgang af drabet

Peter Madsen blev 25. april af en enig domsmandsret i byretten i København dømt for drabet og parteringen af den svenske journalist Kim Wall natten mellem 10. og 11. august 2017.

Ubådsbyggeren valgte efterfølgende ikke at anke selve skyldspørgsmålet, men udelukkende den del af dommen, der handler om straffen.

Peter Madsen blev i byretten dømt for et kynisk og planlagt seksuelt motiveret overgreb og drab af en særdeles brutal karakter begået mod en tilfældig kvinde, der i kraft af sit journalistisk arbejde havde takket ja til en tur i tiltaltes ubåd.

Han blev anholdt og sigtet, da han kom i land, efter at han havde sænket sin ubåd ud for Dragør.

Han blev også dømt for et andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter.