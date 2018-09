Fock forlader Folketinget: »Folk snakker enormt meget om, at man skal spise mindre kød. På den måde har vi opnået resultater« Josephine Fock var med til at stifte Alternativet, men siger nu farvel til politik efter blot tre år. Det vil køre fint uden mig, siger hun.

Var det ikke lidt hurtigt, du blev træt af politik?

»Det handler ikke om at blive træt af politik. Jeg var med til at starte Alternativet, fordi jeg mente, der var behov for en ny politik, for nye visioner, for et opgør med den måde, dansk politik fungerede på. Så for mig er det sagen, der har været det vigtige, og jeg har aldrig gået med en politiker i maven. Jeg har fra starten sagt, at jeg skal ikke være i Folketinget resten af mit liv. Og når jeg nu stopper, er det, fordi det vitterlig er mit drømmejob, jeg har fået mulighed for at række ud efter«.

Sagen kort Farvel Folketing Hvem? Josephine Fock. Uddannet jurist. Medstifter af Alternativet og folketingsmedlem siden 2015. Hvad? Efter mindre end 3,5 år forlader Josephine Fock 1. november Folketinget. Hvorfor? Hun har fået nyt job som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp.

Så du er ikke blevet træt af politik?

»Nej«.

Er du så blevet træt af Alternativet?

»Nej, heller ikke. Jeg mener virkelig, at der er behov for fokus på grøn omstilling, og jeg er superstolt over, at vi har kunnet flytte den dagsorden. Da vi stillede op i maj-juni 2015, var det ikke alle partier, der havde den holdning til grøn omstilling. Jeg mener, at det er Alternativets fortjeneste, at vi har fået den grønne omstilling på dagsordenen«.

Da du offentliggjorde dit jobskifte, sagde du: »Jeg gik ind i Alternativet for at fremme grøn omstilling og empati, og på de områder synes jeg faktisk, det kører rigtig flot nu«. Mener du, at de gamle partier er godt i gang med at løse klimaproblemerne?

»Nej. Jeg er enig i, at man kan fortolke udtalelsen sådan. Det var ikke sådan, den var tænkt. Når jeg siger, at jeg synes, det kører meget godt nu, er det i Alternativets regi. Nu kan jeg godt blive trukket ud af ligningen. Det er ikke mig, der som person er vigtig«.

Men du skulle vel i Folketinget for at sikre, at der blev gjort noget ved klimaproblemerne?

»Der er andre dygtige folketingskolleger, der kommer til at overtage den dagsorden efter mig«.

Så det er ikke, fordi du mener, at regeringen og Socialdemokratiet i virkeligheden har meget godt styr på det?

»Nej, bestemt ikke«.

Men I var da med i det store energiforlig før sommerferien?

»Ja, ja, det var vi, og det står vi ved. Men det var meget vigtigt for os, at det var en aftale, som man kan bygge oven på efterfølgende, uden at alle i forligskredsen skal være enige«.

Svigter du ikke de vælgere, der har stemt dig ind, ved at gå efter så kort tid?

»Det synes jeg ikke, jeg gør, for hvis jeg skal være den bedste version af mig selv, så er jeg nødt til at følge mit hjerte. Og det har været enormt spændende år, men også hårde år«.

»Fra 2013 til 2015 arbejdede jeg jo dobbelt. Jeg havde mit fuldtidsjob, hvor jeg var topforhandler for alle offentligt ansatte, og jeg forhandlede overenskomst midt i det hele. Så jeg synes, at jeg har taget min del«.

Men 3,5 år er jo ikke så meget. Der er folk, der har siddet i Folketinget i 20, 30 eller 40 år?

»Ja, jeg har sagt lige fra starten, at jeg ikke er gået efter at blive politiker. Jeg er gået efter at få sat en dagsorden. Det, jeg har sagt hele tiden, er, at jeg regnede med at tage en periode mere, men det var det maksimale for mig«.

Der er stadig mange mærkesager, som I ikke har gennemført, for eksempel kødfrie dage?

»Ja, men der har vi jo nogle sindssygt dygtige ordførere på området. Det er en dagsorden, vi knokler på for, og det vil de fortsat gøre«.

Men I har vel ikke fået store resultater?

»Det er jeg faktisk ikke enig i. Parlamentarisk har vi ikke fået vedtaget lovændringer. Da vi sagde, at vi syntes, der skulle være en kødfri dag om ugen i offentlige institutioner, blev vi jo fuldstændig grint ud og latterliggjort. For et år siden var Etisk Råd ude at anbefale, at der blev lagt afgifter på, fordi det at producere oksekød skader klimaet«.